ATSV Laab setzt sich in St. Peter durch

Der ATSV Laab konnte sich in einem spannenden Duell gegen die Sportunion St. Peter am Hart mit einem 2:0-Auswärtssieg durchsetzen. In der 4. Runde der 2. Klasse Süd-West erwies sich Laab als die stärkere Mannschaft und sicherte sich den Sieg bereits in der ersten Halbzeit mit zwei Treffern.

Gäste mit Start nach Maß

Schon kurz nach Spielbeginn konnte Laab die erste Chance nutzen und in Führung gehen. In der 14. Minute erzielte Matteo Cecura das erste Tor für die Gäste. Dieser frühe Treffer setzte die Gastgeber unter Druck und zwang die Union, offensiver zu agieren.

St. Peter versuchte daraufhin, den Ausgleich zu erzielen, fand jedoch keinen Weg durch die kompakte Abwehr der Laaber. Die Abwehrreihe, angeführt von Simon Huber und Gabriel Wong, zeigte sich äußerst stabil und ließ kaum Chancen zu. Die Heimmannschaft kämpfte um jeden Ball und versuchte, über die Flügel zu Torchancen zu kommen, doch die Verteidigung der Gäste hielt stand.

Laab baut Führung aus

In der 28. Minute erhöhte der ATSV den Druck und konnte die Führung ausbauen. Ömer Forstnerpointner nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gastgeber und erzielte das 2:0 für Laab. Dieses Tor gab den Gästen noch mehr Selbstvertrauen.

Die Gastgeber zeigten sich kämpferisch und versuchten, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Spieler wie Alexander Kettenbach und Dominik Schrattenecker sorgten immer wieder für Gefahr im Strafraum der Laaber, doch der erlösende Treffer wollte einfach nicht fallen. Auch ATSV-Torwart Thomas Windholz zeigte eine starke Leistung und verhinderte einige gefährliche Angriffe der Gastgeber. Mit dem Stand von 0:2 ging es in die Halbzeitpause, und die Sportunion St. Peter am Hart nutzte die Zeit, um sich neu zu formieren und eine Strategie für die zweite Hälfte zu entwickeln.

Zweite Halbzeit ohne Tore

In der zweiten Halbzeit versuchte St. Peter, das Spiel zu drehen und den Anschlusstreffer zu erzielen. Die Gastgeber erhöhten den Druck und kamen zu einigen guten Möglichkeiten. Doch weder Andreas Schmidt noch Michael Eichhorn konnten den Ball im Tor unterbringen.

Die Laaber konzentrierten sich darauf, ihren Vorsprung zu verteidigen und setzten auf Konterangriffe. Immer wieder versuchte Forstnerpointner, mit schnellen Vorstößen die Abwehr der Gastgeber zu überwinden, doch ohne weiteren Erfolg. Die Abwehrreihe der Sportunion, insbesondere Norbert Baischer im Tor, zeigte sich in der zweiten Hälfte stabiler und ließ keine weiteren Treffer zu.

In der 91. Minute pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und der ATSV Laab konnte sich als verdienter Sieger feiern lassen. Der Derbysieg wurde gebührend von den Spielern und Anhängern der Laaber gefeiert, während die Gastgeber trotz einer kämpferischen Leistung ohne Punkte aus der Partie gingen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jan Raeber (3580 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jan Raeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.