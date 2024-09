Später Treffer sichert Hochburg-Ach den Sieg gegen Tarsdorf

Details Montag, 09. September 2024 22:12

Die Begegnung zwischen der Union Raiba Hochburg-Ach und der Union Tarsdorf in der 4. Runde der 2. Klasse Süd-West bot den Zuschauern eine hart umkämpfte Partie, die bis zur letzten Minute spannend blieb. In einem Spiel, das von einer hervorragenden Defensivarbeit beider Teams geprägt war, konnte sich Hochburg-Ach letztendlich mit einem knappen 1:0 durchsetzen. Philipp Wasner wurde zum Helden des Tages, als er in den Schlussminuten den entscheidenden Treffer erzielte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Bereits nach dem Anpfiff lieferten sich die beiden Teams ein intensives Duell, wobei sich zunächst keine Mannschaft entscheidende Vorteile erarbeiten konnte. Die Defensivreihen beider Teams standen stabil und ließen nur wenige Chancen zu. Die Tarsdorfer versuchten früh, Druck auf die Abwehr von Hochburg-Ach auszuüben, jedoch ohne Erfolg. Auch die Union Hochburg-Ach konnte ihre Angriffe nicht in zählbare Erfolge ummünzen.

Ein erstes Ausrufezeichen setzten die Gäste aus Tarsdorf in der 50. Minute, als Fabian Bulzan den Ball ins Netz beförderte, jedoch aufgrund einer Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde. Hochburg-Ach zeigte sich davon unbeeindruckt und versuchte weiterhin, das Spielgeschehen zu kontrollieren, ohne jedoch zu klaren Chancen zu kommen.

Dramatische Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann ansonsten ohne größere Höhepunkte, bis die Partie in den letzten 20 Minuten an Dramatik gewann. In der 72. Minute musste Tarsdorf einen schweren Rückschlag verkraften, als Daniel Maier die Rote Karte sah. Nur 14 Minuten später folgte ihm sein Teamkollege Kevin Kostner nach einem harten Foul ebenfalls mit Rot vom Platz. Die doppelte Unterzahl machte es den Tarsdorfern schwer, die Partie weiterhin offen zu gestalten.

Hochburg-Ach nutzte die Gunst der Stunde und erhöhte den Druck auf die dezimierten Gäste. In der 83. Minute belohnten sie sich schließlich für ihren Einsatz: Nach einer Ecke stieg Philipp Wasner am höchsten und köpfte den Ball unhaltbar ins Tor, was das Stadion in Hochburg-Ach zum Toben brachte.

Die Tarsdorfer versuchten in den letzten Minuten alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch ein Weitschuss von Daniel Lipp in der 89. Minute verfehlte das Tor knapp. Kurz darauf folgte noch eine Ecke für Tarsdorf, die jedoch ebenfalls nichts einbrachte.

In der 91. Minute pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und besiegelte damit den knappen, aber verdienten 1:0-Sieg für Hochburg-Ach. Dieses Ergebnis war ein hart erarbeiteter Erfolg für die Hausherren, die mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem goldenen Tor von Philipp Wasner die drei Punkte in Hochburg-Ach behielten.

2. Klasse Süd-West: Hochburg-Ach : Tarsdorf - 1:0 (0:0)

83 Philipp Wasner 1:0

