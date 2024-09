Spektakulärer 4:2-Sieg der SpVg Schalchen/Mattighofen Juniors gegen Pfaffstätt/Munderfing 1b

In einem spannenden Top-Spiel der 6. Runde in der 2. Klasse Süd-West setzte sich die SpVg Schalchen/Mattighofen Juniors gegen die SPG Pfaffstätt/Munderfing 1b mit 4:2 durch. Die Partie begann zunächst zurückhaltend, steigerte sich jedoch zunehmend und bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte. Die Hausherren feierten im vierten Match den vierten Sieg und lösten den Gegner an der Tabellenspitze ab.

Salihovic bringt Hausherren in Führung

Die Begegnung begann mit einer eher ruhigen Phase, in der beide Mannschaften Schwierigkeiten hatten, sich klare Torchancen zu erarbeiten. In den ersten Minuten dominierte Pfaffstätt/Munderfing den Ballbesitz, konnte aber keinen Nutzen daraus ziehen. Die ersten wirklichen Chancen der Gäste kamen durch Daniel Schwab und Valentin Wolf, die jedoch beide das Tor verfehlten.

Die SpVg Schalchen/Mattighofen fand allmählich besser ins Spiel und konnten in der 39. Minute durch Fedahim Salihovic in Führung gehen. Salihovic nutzte eine Lücke in der Abwehr der Gäste und erzielte das 1:0 für die Hausherren. Dies war gleichzeitig der Halbzeitstand, da es den Pfaffstättern nicht gelang, vor der Pause zu antworten.

Spannende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann deutlich aktiver als die erste. Bereits in der 49. Minute erhöhte Petrica Trandafir nach einem schönen Zuspiel von Tobias Daxecker auf 2:0 für die SpVg. Die Pfaffstätter versuchten, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen und kamen in der 70. Minute durch Valentin Wolf, der nach einer Ecke traf, auf 2:1 heran.

Die Antwort der Heimischen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur fünf Minuten später erzielte Tobias Daxecker mit einem Traumschuss aus 30 Metern das 3:1 und stellte den alten Abstand wieder her. Die Gäste gaben sich nicht geschlagen und konnten in der 90. Minute durch Leon Bachleitner auf 3:2 verkürzen.

In der Nachspielzeit machte Dragos-Alin Dragalina mit einem weiteren Treffer für die SpVg endgültig den Sack zu. Mit seinem Tor zum 4:2 setzte er den Schlusspunkt unter eine spannende Partie, die vor allem in der zweiten Halbzeit viele Höhepunkte bot.

Das Spiel endete schließlich nach 95 Minuten mit einem verdienten 4:2-Sieg für die Hausherren, die damit wichtige Punkte sammeln und den Gegner an der Tabellenspitze abslösen konnten. Die Gäste zeigten zwar eine kämpferische Leistung, mussten sich aber letztlich der höheren Effizienz der SpVg geschlagen geben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Käsekrainer (1135 Bonuspunkte)

2. Klasse Süd-West: Schalchen/Mattighofen Juniors : Pfaffstätt/Munderfing 1b - 4:2 (1:0)

92 Dragos-Alin Dragalina 4:2

91 Leon Bachleitner 3:2

70 Tobias Daxecker 3:1

65 Valentin Wolf 2:1

49 Petrica Trandafir 2:0

39 Fedahim Salihovic 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Käsekrainer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.