WSV-ATSV Ranshofen zwingt Uttendorf in die Knie

Am sechsten Spieltag der 2. Klasse Süd-West traf der WSV-ATSV Ranshofen auf den SV Uttendorf. In einem spannenden und hart umkämpften Match setzten sich die Ranshofner knapp mit 2:1 durch. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen hochkarätigen Chancen auf beiden Seiten. Trotz der Niederlage bewies Uttendorf Kampfgeist und sorgte bis zur letzten Minute für Spannung.

Ranshofen mit starkem Beginn

Das Spiel begann pünktlich in der Hans Wallisch Sportanlage, und bereits in den ersten Minuten zeigte der WSV-ATSV Ranshofen seine Entschlossenheit. Schon in der vierten Minute sorgten die Gastgeber für Druck, was auf eine vielversprechende Partie hindeutete. Beide Mannschaften traten in neuen Meisterschaftsspiel-Outfits an: Ranshofen in blauen Trikots und weißen Hosen, während die Gäste aus Uttendorf in weißen Trikots und blauen Hosen spielten.

Die erste Viertelstunde verlief relativ ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. In der 23. Minute gelang es den Ranshofnern dann, die Führung zu übernehmen. Tom Kreilinger setzte sich mit einem herrlichen Schuss durch und erzielte das 1:0. Dieser Treffer beflügelte die Gastgeber, die in der Folgezeit vehement auf ein weiteres Tor drängten. Kreilinger hatte in der 39. Minute erneut eine gute Chance, doch sein Schuss fand nicht den Weg ins Tor.

Zur Halbzeit stand es 1:0 für den WSV-ATSV Ranshofen, was den Spielverlauf bis dahin gut widerspiegelte. Die Ranshofner waren die aktivere Mannschaft und hatten mehr Torchancen, während Uttendorf Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach der Pause nahm das Spieltempo zunächst etwas ab, und es gab einige Phasen des Leerlaufs. In der 66. Minute gab es eine kurze Trinkpause bei angenehmen 22 Grad, was den Spielern eine kurze Verschnaufpause verschaffte. Danach drängte der WSV-ATSV Ranshofen weiter auf das zweite Tor, das schließlich in der 76. Minute fiel. Benjamin Rekic nutzte eine Chance und erhöhte auf 2:0 für die Gastgeber.

Die Gäste aus Uttendorf gaben jedoch nicht auf und kämpften weiterhin um den Anschlusstreffer. In der 88. Minute wurde ihnen ein Elfmeter zugesprochen, den Hazim Djulic sicher verwandelte und somit das 2:1 erzielte. Die Spannung war nun auf dem Höhepunkt, und Uttendorf hatte in der 90. Minute sogar noch die Möglichkeit, per Elfmeter auszugleichen. Doch die große Chance wurde vergeben, und die Partie endete nach sechs Minuten Nachspielzeit mit einem knappen 2:1-Sieg für die Ranshofner. Die Gastgeber konnten sich über drei wichtige Punkte freuen, während der SV Uttendorf trotz der Niederlage eine kämpferische Leistung zeigte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bodominjärvi (32395 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bodominjärvi mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.