Offensiv-Spektakel in Feldkirchen: Ostermiething Juniors besiegen Feldkirchen/M. mit 5:2

Details Montag, 23. September 2024 21:56

Im Duell in der 2. Klasse Süd-West zwischen Union Feldkirchen bei Mattighofen und den UFC Ostermiething Juniors setzten sich die Gäste letztlich mit einem klaren 5:2 durch. Nach einem frühen Rückstand kämpften sich die Feldkirchner zurück ins Spiel, mussten aber letztlich die Überlegenheit der Ostermiething Juniors anerkennen. Besonders Sebastian Martin Leitmeier und Adrian Mayer stachen bei den Gästen hervor und sicherten den verdienten Auswärtssieg.

Spannende erste Halbzeit

Die Partie startete etwas ruhig mit wenigen richtigen Höhepunkten auf beiden Seiten. In Minute dann eine womöglich spielentscheidende Szene: Stefan Nedeljkovic sah für eine Beleidigung glatt-rot und musste vorzeitig vom Feld – Feldkirchen ab diesem Zeitpunkt nur noch zu zehnt. In der 37. Minute konnte Tobias Schwankner den ersten Treffer des Spiels markieren. Sein Tor zum 0:1 war der erste richtige Höhepunkt einer intensiven ersten Halbzeit, die von beiden Mannschaften engagiert geführt wurde. Trotz einiger Bemühungen der Feldkirchner blieb es bis zur Halbzeitpause bei diesem knappen Vorsprung für die Gäste.

Torflut in der zweiten Hälfte

Nach der Pause ging es Schlag auf Schlag. In der 60. Minute glich Petar Radojevic für die Feldkirchner zum 1:1 aus und brachte damit neue Spannung ins Spiel. Doch die Freude der Heimfans währte nur kurz, denn bereits drei Minuten später schlug Adrian Mayer für die Ostermiething Juniors zu und stellte den alten Abstand wieder her. Ein erneutes Aufbäumen der Feldkirchner folgte prompt, als Radojevic in der 64. Minute erneut traf und den 2:2-Ausgleich erzielte.

Die Partie war nun völlig offen, doch die Gäste zeigten sich mit einem Mann mehr abgezockter und effizienter. Nur zwei Minuten nach dem erneuten Ausgleich traf wieder Mayer und brachte die Ostermiething Juniors mit 2:3 in Führung.

Die Schlussphase gehörte dann endgültig den Ostermiething Juniors, allen voran Sebastian Martin Leitmeier. In der 80. Minute erhöhte er auf 2:4 und setzte damit ein klares Zeichen. Nur drei Minuten später war es erneut Leitmeier, der den Ball im Netz unterbrachte und mit seinem zweiten Treffer des Tages den 2:5-Endstand besiegelte. Diese beiden späten Tore waren der endgültige Genickbruch für die tapfer kämpfenden Feldkirchner, die sich nach dem Schlusspfiff enttäuscht zeigten.

Mit diesem Sieg festigen die UFC Ostermiething Juniors ihre Position in der Tabelle, während die Feldkirchner nun die nächsten Spiele nutzen müssen, um sich wieder nach oben zu arbeiten. Das Spiel bot den Zuschauern auf jeden Fall viel Spektakel und eine Reihe sehenswerter Tore, die die Klasse und Entschlossenheit der Gäste eindrucksvoll unter Beweis stellten.

2. Klasse Süd-West: Feldkirchen/M. : Ostermiething Juniors - 2:5 (0:1)

83 Sebastian Martin Leitmeier 2:5

80 Sebastian Martin Leitmeier 2:4

66 Adrian Mayer 2:3

64 Petar Radojevic 2:2

63 Adrian Mayer 1:2

60 Petar Radojevic 1:1

37 Tobias Schwankner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.