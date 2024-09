SPG Pfaffstätt/Munderfing 1b macht gegen Hochburg-Ach 1:3-Rückstand wett

In einem mitreißenden Spiel in der 2. Klasse Süd-West trennten sich die die SPG Pfaffstätt/Munderfing 1b und die Union Raiba Hochburg-Ach mit einem 3:3-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten von Anfang an großen Kampfgeist und lieferten sich ein spannendes Hin und Her, das bis zur letzten Minute für Unterhaltung sorgte.

Gäste drehen Spiel durch Doppelschlag

Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 5. Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt zugunsten der Pfaffstätter. Sabahudin Nezirovac ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte souverän zur 1:0-Führung für das Heimteam. Doch die Freude währte nur kurz, denn bereits fünf Minuten später glich Hochburg-Ach aus. Ein als Flanke gedachter Schuss von Andreas Mairhofer führte überraschend zum 1:1.

Die Gäste drängten weiter und erhöhten den Druck auf die SPG-Abwehr. In der 13. Minute belohnten sie sich für ihre Bemühungen: Andreas Bonauer brachte die Union mit 2:1 in Führung. Diese frühen Tore sorgten für ein aufgeregtes Spiel, bei dem keine der Mannschaften zurückstecken wollte.

Aufholjagd der Hausherren

Nach dem Seitenwechsel legte Hochburg-Ach nach. In der 49. Minute erzielte Philipp Rosenlechner das 1:3 und erhöhte somit den Druck auf die Gastgeber. Doch die Pfaffstätter zeigten sich kämpferisch und wollten das Spiel nicht verloren geben. In der 54. Minute gelang der SPG nach einer Ecke durch Julian Kaufmann der Anschlusstreffer zum 2:3. Dies gab der Heimmannschaft neuen Auftrieb, und die Zuschauer merkten, dass hier noch nichts entschieden war.

In der 70. Minute war es schließlich Valentin Wolf, der den Ausgleich für Pfaffstätt/Munderfing 1b markierte. Die Heimfans feierten lautstark, als der Ball im Netz zappelte und das 3:3 besiegelte. Von diesem Moment an war das Spiel völlig offen, und beide Teams kämpften verbissen um den Sieg.

Spannung bis zur letzten Minute

Die Schlussphase wurde durch eine rote Karte, die Hochburgs Luca Maier sah, in der 84. Minute zusätzlich angeheizt. Die Gäste mussten die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten, was Pfaffstätt/Munderfing die Möglichkeit gab, noch einmal alles nach vorne zu werfen. Trotz aller Bemühungen gelang es keiner der beiden Mannschaften, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Nach 90 intensiven Minuten endete das Spiel schließlich mit einem 3:3-Unentschieden. Beide Teams konnten mit ihrer Leistung zufrieden sein, auch wenn sie sich sicherlich mehr erhofft hatten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Daniel Winter (5841 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Daniel Winter mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.