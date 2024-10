Schwand sichert sich souveränen 2:0-Sieg gegen SV Uttendorf

Details Montag, 30. September 2024 23:18

Im Rahmen der 7. Runde der 2. Klasse Süd-West empfing Union Schwand den ASKÖ SV Weing Uttendorf. Die Hausherren zeigten von Beginn an eine beeindruckende Leistung und konnten am Ende mit einem verdienten 2:0-Sieg vom Platz gehen. Johannes Prielhofer und Christoph Speckner sorgten mit ihren Toren für die Entscheidung in einer spannenden Partie.

Dominante erste Halbzeit der Schwander

Von Beginn an zeigte Union Schwand ihre Ambitionen und setzte die Uttendorfer unter Druck. Schon in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass die Hausherren gewillt waren, das Spiel zu dominieren. In der 19. Minute wurde der Einsatz belohnt: Johannes Prielhofer erzielte das erste Tor für die Schwander und setzte damit ein frühes Zeichen.

Die Gäste aus Uttendorf versuchten, auf den Rückstand zu reagieren, konnten aber kaum gefährliche Aktionen vor dem Tor der Schwander verzeichnen. Die Defensive der Hausherren stand sicher und ließ den Gästen wenig Raum zur Entfaltung. Die wenigen Konterchancen, die sich den Uttendorfern boten, wurden souverän von der Abwehr der Schwander vereitelt.

Bis zur Halbzeit blieb es beim 1:0 für die Hausherren, die ihre Führung kontrolliert verteidigten. Kurz vor dem Pausenpfiff gab der Schiedsrichter Dzemal Kuljici eine Nachspielzeit von drei Minuten bekannt, in der jedoch keine weiteren nennenswerten Ereignisse stattfanden.

Schwand erhöht und sichert den Sieg

Nach der Pause blieb das Bild unverändert: Schwand dominierte das Spielgeschehen, während Uttendorf verzweifelt versuchte, einen Ausgleich zu erzwingen. Die Schwander ließen sich jedoch nicht beirren und kontrollierten weiterhin Ball und Gegner. In der 60. Minute war es dann Christoph Speckner, der mit einem präzisen Abschluss das 2:0 markierte und somit die Weichen endgültig auf Sieg stellte.

Die Gäste wirkten nach diesem Treffer sichtlich angeschlagen und konnten kaum noch Akzente setzen. Schwand spielte die Partie routiniert zu Ende und ließ den Ball geschickt durch die eigenen Reihen laufen. Die Defensive der Hausherren stand weiterhin sicher und ließ keine ernsthaften Chancen der Uttendorfer zu.

In der 90. Minute zeigte der Schiedsrichter vier Minuten Nachspielzeit an, doch auch diese konnten die Gäste nicht mehr nutzen, um das Ergebnis zu korrigieren. Die Schwander blieben konzentriert und verteidigten ihre Führung souverän. Schließlich ertönte nach 91 Minuten der Schlusspfiff und Schwand konnte einen verdienten 2:0-Heimsieg feiern.

2. Klasse Süd-West: Schwand : Uttendorf - 2:0 (1:0)

60 Christoph Speckner 2:0

19 Johannes Prielhofer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.