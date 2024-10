SpVg Schalchen/Mattighofen Juniors triumphieren bei St. Peter am Hart

Details Montag, 30. September 2024 23:20

Die SpVg Schalchen/Mattighofen Juniors setzten sich in der 7. Runde der 2. Klasse Süd-West souverän mit 4:1 gegen die Sportunion St. Peter am Hart durch. Bereits in der ersten Halbzeit konnten die Gäste durch Vladimir Ivicic in Führung gehen, bevor sie in der zweiten Halbzeit ihren Vorsprung weiter ausbauten. St. Peter am Hart gelang zwar ein Ehrentreffer, doch die Überlegenheit der SpVg Schalchen/Mattighofen Juniors war an diesem Tag unbestreitbar.

Frühe Führung der Gäste

Das Spiel begann mit intensiven Aktionen auf beiden Seiten, wobei sich die SpVg Schalchen/Mattighofen Juniors früh als das gefährlichere Team herausstellte. In der 25. Minute war es schließlich Vladimir Ivicic, der die Gäste mit einem präzisen Abschluss in Führung brachte. Die Abwehr von St. Peter am Hart konnte den Angriff nicht rechtzeitig stoppen, und so musste der Torwart den Ball aus dem Netz fischen.

Nach dem Führungstreffer verstärkten die SpVg Schalchen/Mattighofen Juniors ihren Druck auf das Tor der Heimmannschaft. St. Peter am Hart versuchte zwar, durch schnelle Konter zurück ins Spiel zu finden, doch die Defensivabteilung der Gäste stand sicher und ließ keine größeren Chancen zu. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen 0:1, was den Gastgebern noch Hoffnung auf eine Wende in der zweiten Halbzeit ließ.

Entscheidende Tore in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel machten die SpVg Schalchen/Mattighofen Juniors dort weiter, wo sie aufgehört hatten. In der 68. Minute war es Malik Becic, der nach einer schönen Kombination den Ball zum 0:2 ins Netz beförderte. Dies setzte die Sportunion St. Peter am Hart weiter unter Druck, die nun gezwungen waren, offensiver zu agieren.

Nur fünf Minuten später, in der 73. Minute, erhöhte Petrica Trandafir auf 0:3. Die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent und ließen der Abwehr von St. Peter am Hart keine Zeit zum Durchatmen. Die Gastgeber versuchten, wieder ins Spiel zu finden, doch es gelang ihnen zunächst nicht, die stabile Abwehr der SpVg Schalchen/Mattighofen Juniors zu überwinden.

In der 75. Minute gelang St. Peter am Hart dann doch der Ehrentreffer. Elias Gatterbauer traf zum 1:3 und gab seiner Mannschaft einen kleinen Hoffnungsschimmer. Doch diese Hoffnung wurde schnell wieder zunichte gemacht, als Florian Gottschling in der 82. Minute den alten Drei-Tore-Abstand wiederherstellte und das 1:4 erzielte. Dies war auch der Endstand des Spiels, da in den letzten Minuten keine weiteren Treffer fielen.

2. Klasse Süd-West: St. Peter a.H. : Schalchen/Mattighofen Juniors - 1:4 (0:1)

82 Florian Gottschling 1:4

75 Elias Gatterbauer 1:3

73 Petrica Trandafir 0:3

68 Malik Becic 0:2

25 Vladimir Ivicic 0:1

