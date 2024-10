3:0! WSV-ATSV Ranshofen lässt gegen Tarsdorf nichts anbrennen

In der 8. Runde der 2. Klasse Süd-West gelang dem WSV-ATSV Ranshofen ein überzeugender 3:0-Heimsieg gegen die Union Tarsdorf. Schon früh in der Partie stellte der Tabellenführer die Weichen auf Sieg. Mit einem Traumfreistoß von Niklas Piechl und einem Abstauber von Edis Omerovic gingen die Gastgeber zur Halbzeit mit 2:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit sorgte Afonso Moraes de Oliveira mit einem herrlichen Abschluss für den 3:0-Endstand. Trotz einiger Chancen der Gäste blieb das Tor der Ranshofner, bewacht von einem starken Philipp Wagner, unversehrt.

Ranshofen übernimmt früh die Kontrolle

Das Spiel begann mit einem Anstoß durch den WSV-ATSV Ranshofen, der in blauen Trikots auflief, während die Gäste aus Tarsdorf in weiß-grauer Kombination antraten. Schon in den Anfangsminuten zeigten die Ranshofner, dass sie gewillt waren, das Spiel zu dominieren. In der 14. Minute brachte Niklas Piechl sein Team mit einem fulminanten Freistoß in Führung. Dieser Treffer setzte die Tarsdorfer unter Druck, die nach sechs Runden mit nur sechs Punkten im Tabellenkeller stecken.

Ranshofen nutzte die Gunst der Stunde und erhöhte in der 30. Minute auf 2:0. Edis Omerovic schaltete nach einem Abpraller am schnellsten und versenkte den Ball im Netz. Der WSV-ATSV drängte weiterhin energisch auf das nächste Tor, und beinahe wäre ihnen das auch in der 37. Minute gelungen, als ein Eckball von Mario Gann für Gefahr sorgte. Doch das Aluminium rettete die Tarsdorfer nach einem Freistoß von Patrick Weilbuchner in der 40. Minute vor einem noch höheren Rückstand.

Brasilianer macht den Deckel drauf

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: mit einem Tor für die Gastgeber. Der Brasilianer Afonso Moraes de Oliveira erzielte in der 47. Minute das 3:0 und machte den Sack damit frühzeitig zu. Ranshofen behielt die Oberhand und kontrollierte das Geschehen auf dem Spielfeld. Tarsdorf, das sich in den letzten Spielen schwergetan hatte, versuchte zwar, den Rückstand zu verkürzen, jedoch ohne Erfolg. In der 56. Minute hatte Edis Omerovic erneut eine große Chance, als er den Ball knapp links am Tor vorbeischoss.

Die Ranshofner zeigten sich in der Defensive solide, wobei Torwart Philipp Wagner eine Glanzparade hinlegte und einen Hammerschuss der Tarsdorfer spektakulär abwehrte. Die Gäste schafften es nicht, die kompakte Verteidigung der Ranshofner zu durchbrechen, und so endete das Spiel nach 91 Minuten mit einem klaren 3:0 für die Hausherren.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bodominjärvi (32745 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bodominjärvi mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.