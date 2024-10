Spannendes Duell zwischen Mining/Mühlheim und ATSV Laab endet mit knappem Sieg für die Gäste

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 23:31

In einem hart umkämpften Spiel der 2. Klasse Süd-West zwischen Mining/Mühlheim und dem ATSV Laab konnten die Gäste einen knappen 1:0-Sieg für sich verbuchen. Das einzige Tor des Spiels fiel in der ersten Halbzeit durch Matteo Cecura. Trotz mehrerer Gelegenheiten auf beiden Seiten blieb das Spiel spannend bis zum Schluss, doch die Gastgeber konnten den Rückstand nicht mehr aufholen.

Die Gäste gehen in Führung

Das Spiel begann mit viel Vorfreude in der MM Engineering Arena, das von den Gastgebern Mining/Mühlheim liebevoll vorbereitet wurde. In den ersten Minuten des Spiels gab es einige vielversprechende Aktionen, jedoch ohne nennenswerte Torchancen. Nach einer ereignisarmen Startphase war es Matteo Cecura vom ATSV Laab, der in der 34. Minute den Bann brach. Mit einem gut platzierten Schuss brachte er die Gäste mit 1:0 in Führung, was auch der Halbzeitstand blieb. Die ersten 45 Minuten waren geprägt von taktischen Manövern, doch ohne weitere Großchancen.

Mining/Mühlheim kämpft, aber vergebens

Nach der Pause starteten die Mininger mit neuem Elan in die zweite Halbzeit. Bereits in der 47. Minute hatte Tobias Elender eine Gelegenheit, sein Schuss verfehlte das Ziel jedoch um drei Meter. Die Gastgeber gaben nicht auf und versuchten, den Ausgleich zu erzielen. Eine der besten Chancen hatte Kilian Scherfler in der 48. Minute, dessen Schuss jedoch knapp am Tor vorbeiging.

Die zweite Halbzeit war von intensiven Bemühungen der Mininger geprägt, den Rückstand aufzuholen. Doch die Defensive der Laaber stand sicher, und so blieb es beim 1:0 für die Gäste bis zum Schlusspfiff in der 90. Minute.

Der Sieg des ATSV Laab in dieser spannenden Begegnung unterstreicht ihre starke Form in der aktuellen Saison. Mining/Mühlheim hingegen zeigte Kampfgeist, aber letztlich reichte es nicht, um die hart erkämpfte Führung der Gäste auszugleichen. Die Zuschauer wurden Zeugen eines engagierten Spiels, das trotz des knappen Ergebnisses viele interessante Momente bot.

