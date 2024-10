Zwei späte Treffer: St. Radegund knöpft Pfaffstätt/Munderfing 1b Punkt ab

Details Montag, 07. Oktober 2024 22:18

Ein packendes Spiel zwischen Union St. Radegund und SPG Pfaffstätt/Munderfing 1b fand in der 8. Runde der 2. Klasse Süd-West (OÖ) statt und endete mit einem spannenden 1:1-Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen die Gäste kurz vor Schluss in Führung, doch die St. Radegunder zeigten Kampfgeist und erzielten in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer. Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell, das bis zur letzten Minute offen blieb und den Zuschauern eine dramatische Schlussphase bescherte.

Torlose erste Halbzeit

Zu Beginn des Spiels tasteten sich die beiden Mannschaften zunächst ab, wobei keine der beiden Seiten klare Torchancen herausspielen konnte. Die Abwehrreihen standen sicher, sodass sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld abspielte. Die Gäste versuchten, durch Ballbesitz und kontrolliertes Spiel die Kontrolle zu übernehmen, während St. Radegund auf Konter lauerte. Beide Teams kamen zwar gelegentlich vor das gegnerische Tor, doch der finale Pass wollte nicht gelingen. Die erste Halbzeit endete somit ohne nennenswerte Höhepunkte und mit einem 0:0 zur Pause.

Spannung in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel an Fahrt auf, und beide Teams suchten verstärkt den Weg nach vorne. Die Partie blieb lange ausgeglichen, und es sah danach aus, als würde das Spiel auf ein torloses Unentschieden hinauslaufen.

Doch in der 87. Minute änderte sich das Blatt: Oscar Armadi nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der St. Radegunder und schob den Ball zum 0:1 in die Maschen. Die Gäste jubelten über die späte Führung, die sie kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit erkämpft hatten. Doch die Gastgeber wollten sich nicht geschlagen geben und warfen alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen.

In der Nachspielzeit gelang es schließlich Philipp Schnaitl, der für St. Radegund auf dem Feld stand, den viel umjubelten Ausgleichstreffer zu erzielen. Sein Tor in der 90. Minute sorgte dafür, dass die St. Radegunder doch noch einen Punkt aus diesem umkämpften Duell mitnehmen konnten. Der Treffer zum 1:1 fiel in einer dramatischen Schlussphase, die den Einsatz und Willen beider Mannschaften widerspiegelte.

Mit diesem Unentschieden bleiben sowohl Union St. Radegund als auch SPG Pfaffstätt/Munderfing 1b in der Tabelle der 2. Klasse Süd-West eng beieinander, während die Zuschauer ein Spiel erlebten, das bis zur letzten Sekunde spannend blieb.

2. Klasse Süd-West: St. Radegund : Pfaffstätt/Munderfing 1b - 1:1 (0:0)

90 Philipp Schnaitl 1:1

87 Oscar Armadi 0:1

