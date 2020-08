Union Tarsdorf fegt dezimierte Uttendorfer vom Platz [Video]

Details Samstag, 15. August 2020 18:42

In der 2. Klasse Süd-West war am Samstagnachmittag der SV Raika Uttendorf im Einsatz und bekam es auf eigenem Platz mit der Union Tarsdorf zu tun. In der letzten Saison blieb die Erkner-Elf unter den Erwartungen und stand zum Zeitpunkt des Abbruches nur am neunten Platz. In Uttendorf wurde die Mannschaft im Sommer verstärkt, weshalb sich der SVU für die neue Saison viel vorgenommen hat. Doch schon im ersten Match gab es eine böse Überraschung und geriet mit 1:5 unter die Räder.

Gäste mit früher 2:0-Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Hartinger fand die Gästeelf von Coach Nicki Brandstätter gut ins Spiel und setzte nach einer Viertelstunde die erste Duftmarke, als Matthias Brunnauer einen Freistoß versenkte. Sieben Minuten später legten die Gäste nach, dieses Mal durfte sich Daniel Lipp, der nach einem Querpass von Adrian Mayer auf 0:2 stellte, als Torschütze feiern lassen. Nach einer halben Stunde waren im Mattigtal-Stadion auch die Hausherren im Spiel, als Florian Helmreich aus einem Gestochere der Anschlusstreffer gelang. Da die Tarsdorfer in der Folge die eine oder andere Chance nicht nutzen konnten, blieb es bis zur Pause beim 1:2.

Wimmer sieht Rot - Brandstätter-Elf legt drei Tore nach

Nach Wiederbeginn machte die Erkner-Elf ordentlich Dampf und drängte vehement auf den Ausgleich. Die Hausherren tauchten immer wieder gefährlich vor dem Union-Gehäuse heraus, mehr als ein Aluminiumtreffer sprang aber nicht heraus. In Minute 55 war der SVU nur noch zu zehnt, als Thomas Wimmer von hinten ein grobes Foul beging und für dieses Vergehen mit Rot vom Platz gestellt wurde. Die Brandstätter-Elf wusste die numerische Überzahl nur fünf Minuten später zu nutzen. Nach einem weiten Ball kam Mayer vor Uttendorf-Schlussmann Michael Matzinger an den Ball und nickte das Spielgerät in die Maschen. Die Gäste hatten den Sack zugemacht, der Tarsdorfer Torhunger war aber noch nicht gestillt. In Minute 70 brachte Julian Galluseder einen Freistoß im SVU-Kasten unter. 180 Sekunden später war Abwehrchef Erich Erbschwendtner nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle und fixierte den 5:1-Kantersieg der Union Tarsdorf.

Nicki Brandstätter, Trainer Union Tarsdorf:

"Meine Mannschaft hat eine ausgezeichnete Performance abgeliefert und einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg gefeiert. Natürlich hat uns der Platzverweis in die Karten gespielt, wir waren aber 75 Minuten das klar bessere Team. Wenn man in Uttendorf mit 5:1 gewinnt, kann man von einem perfekten Saisonstart sprechen".

Die Besten:

Union Tarsdorf: Alexander Friedl (LM) und Erich Erbschwendtner (IV)





