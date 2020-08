TSU Jeging macht halbes Dutzend voll

Details Dienstag, 18. August 2020 11:16

In der ersten Runde der 2. Klasse Süd-West empfing die TSU Jeging die Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart. In der abgebrochenen Saison belegten die Mannen von Trainer Erwin Dankl nur den vorletzten Platz und konnten die "Rote Laterne" lediglich aufgrund der mehr erzielten Tore abwenden. Für die Union reichte es immerhin zum siebenten Rang. Nach einem 5:1-Kantersieg im letzten Herbst, ließen es die Jeginger gegen ihren "Lieblings-Gegner" erneut krachen, machten das halbe Dutzend voll, starteten mit einem fulminanten 6:0-Schützenfest in die neue Saison und lachen von der Tabellenspitze.

Adam bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Bobaj tat sich in der Arena zunächst nicht allzu viel. Die Hausherren hatten etwas mehr vom Spiel, taten sich im Kreieren von Torchancen aber ebenso schwer wie die St. Peterer. In Minute 35 durften die heimischen Fans dann aber den ersten Jeginger Meisterschaftstreffer seit 3. November 2019 bejubeln, als Daniel Adam, der im letzten Winter von Munderfing zur TSU gewechselt war, die Kugel versenkte und den 1:0-Pausenstand besiegelte.

Fünf TSU-Treffer in Halbzeit zwei

Die Gästeelf von Coach Josef Hartl hatte sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen, doch nur fünf Minuten nach Wiederbeginn musste Union-Keeper Christian Damoser erneut hinter sich greifen. Dieses Mal durfte sich Jakov Stevic als Torschütze feiern lassen. Die Jeginger hatten die Siegerstraße erreicht und machten in Minute 65 den Sack zu, als Zsolt Lazar, Neuerwerbung aus Ungarn, auf 3:0 erhöhte. Die Messe war gelesen, der Torhunger der Heimischen aber noch nicht gestillt. Kurz nachdem Stevic eine Doppelchance nicht nutzen konnte, trug sich auch Ivica Jovanovic in die Torschützenliste ein. Die Gäste waren längst geschlagen, für die Hartl-Elf kam es aber noch schlimmer. Abermals Adam sowie der ebenerst eingewechselte Almir Kurtagic machten in den Schlussminuten das halbe Dutzend voll und vollendeten das 6:0-Schützenfest. Der frischgebackene Tabellenführer ist am kommenden Samstag in Tarsdorf zu Gast, die Union St. Peter empfängt tags darauf die Kicker aus Geretsberg.





