SPG Friedburg/Pöndorf Juniors demontieren Pischelsdorf

Details Sonntag, 23. August 2020 21:17

Mit der SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf Juniors erwartete den FC Gurtner Pischelsdorf ein schweres Match. In der vergangenen Runde der 2. Klasse Süd-West fuhren die Gäste einen 5:0 Kantersieg gegen St. Radegund ein und starteten somit perfekt in die neue Saison. Pischelsdorf erkämpfte sich in einer intensiven Partie einen Punkt gegen Schwand. Heute gab es für die Hausherren jedoch nichts zu holen, denn die Juniors fegten diese regelrecht vom Platz.

Klare Verhältnisse

Das Spiel begann und Friedburg übernahm sofort die Kontrolle. Die Gastgeber verspürten ab der ersten Minute einen enormen Druck von Seiten der Gäste. Eine Viertelstunde konnte der FC diesem auch standhalten, dann brachen sie doch ein. Maximilian Rosenlecher kommt in Schussdistanz an den Ball und feuert einen Schuss ab, der auch aus einer Kanone stammen könnte. Die Kugel schlägt im Kreuzeck ein und Pischelsdorf-Rückhalt Dominik Priller kann dem Ball nur nachschauen. Eine weitere Viertelstunde vergeht, dann zeigt Schiedsrichter Christian Diana auf den Elfmeterpunkt der Heimischen. Rumen Kerekov nimmt sich der Sache an und lässt Priller keine Chance. Der nächste Treffer fällt nur wenige Minuten später. Kerekov und sein Gegenspieler befinden sich im Zweikampf, Priller kommt aus seinem Tor und der erfahrene Stürmer schiebt die Kugel an ihm vorbei. Bis zum Pausenpfiff verhindern die Hausherren weitere Gegentore.

Juniors dominieren weiter

Der Seitenwechsel ändert nichts am Spielverlauf, sodass der nächste Treffer bald fällt. Die Juniors kombinieren sich perfekt durch die Reihen der Heimischen. Kerekov ist die letzte Station des Spielzugs und beendet diesen mit seinem dritten Treffer. Noch hat der routinierte Bulgare aber nicht genug, weshalb er sich ein viertes Mal in die Torschützenliste einträgt. Wieder ein schöner Spielzug von Friedburg, denn Kerekov mit etwas Glück und Hilfe von Priller verwerten kann. Bis zur Nachspielzeit stemmen sich die Hausherren dann nochmal dagegen und können den Torregen stoppen. In der dritten Minute der Nachspielzeit beweist dann noch der eingewechselte Michael Pessentheiner sein können. Er lässt seine Bewacher mit einem tollen Solo stehen und schiebt eiskalt zum 0:6 ein. Pischelsdorf über 90 Minuten hinweg ohne einen Hauch von Chance.

Thomas Goiginger, Trainer SPG Friedburg/Pöndorf Juniors:

„Bei einem 0:6 ist es eindeutig in welche Richtung das Spiel gegangen ist denke ich. In der ersten Hälfte hätten wir sicher noch mehr Tore machen können. Pischelsdorf hat keinen einzigen Torschuss gehabt, die Pischelsdorfer haben soetwas selbst noch nie erlebt. In Pischelsdorf 0:6 gewinnen und kein Tor zu bekommen schaffen sicher nicht viele Mannschaften. Die Leistung heute war wirklich überragend, das Ergebnis hätte sicher auch noch höher sein können. Mit einem Torverhältnis von 11:0 nach zwei Spielen kann man als Trainer aber nur zufrieden sein und muss sich sicher nicht verstecken.“

Die Besten:

SPG Friedburg/Pöndorf Juniors: Lukas Pointinger (IV), Bilal Rahman (ZDM) und Rumen Kerekov (ST)

