Geretsberg wird der Favoritenrolle gegen St. Peter/H. gerecht

Die Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart hat den Saisonstart verpatzt: Mit dieser 2:4-Niederlage lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Auf dem Papier ging die Union Raiffeisen Geretsberg als Favorit ins Spiel gegen das Schlusslicht – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

In der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Für das erste Tor sorgte Mario Hauser. In der 18. Minute traf der Spieler von Geretsberg ins Schwarze. Manuel Harner erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 24 Minuten auf 2:0. Und genau mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren zurück ins Spiel. Elmir Bektic gelingt in der 50. Minute der Anschlusstreffer. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Hauser schnürte einen Doppelpack (67./72.), sodass die Union Raiffeisen Geretsberg fortan mit 4:1 führte. Kurz vor Ultimo war noch Adrian Feil zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart verantwortlich (90.). Der zweite Treffer kam deutlich zu spät, sodass am Ende Geretsberg das Heimteam mit einer soliden Leistung schlug.

Im Tableau hatte der Sieg der Union Raiffeisen Geretsberg keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwei.

2. Klasse Süd-West: Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart – Union Raiffeisen Geretsberg, 2:4 (0:2)

18 0:1 Mario Hauser

24 0:2 Manuel Harner

50 1:2 Elmir Bektic

67 1:3 Mario Hauser

72 1:4 Mario Hauser

90 2:4 Adrian Feil

