Geretsberg's Andreotti-Wolfersberger erzielt gegen SV Mauerkirchen spätes Remis

Der SV LITZ Mauerkirchen und die Union Raiffeisen Geretsberg trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Die Gäste hatten schon nach acht Minuten die Chance zur Führung, scheiterten aber. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Amir Fatimic sein Team in der 22. Minute, als er einen fatalen Tormannfehler bestrafte. Wer glaubte, Geretsberg sei geschockt, irrte. Rene Waschnig Theuermann machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (26.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Es bleibt weiter eng

Der Treffer zum 2:1 sicherte dem SV Mauerkirchen nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Fatimic in diesem Spiel (51.). Wieder konnte der Stürmer einen Fehler der auswärtigen Hintermannschaft ausnutzen. Die Gäste drückten in weiterer Folge auf den Ausgleich, vernebelten aber einige Hochkaräter. Kurz vor Ende der Partie war es Patrick Andreotti-Wolfersberger, der die Union Raiffeisen Geretsberg rettete und den Ausgleich markierte (89.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften.

Mit zehn Zählern aus fünf Spielen steht der SV LITZ Mauerkirchen momentan im Mittelfeld der Tabelle. Drei Siege, ein Remis und eine Niederlage haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto.

Die Union Raiffeisen Geretsberg muss den ersten Punkteverlust hinnehmen. Geretsberg ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet vier Siege und ein Unentschieden, womit man momentan auf Platz zwei rangiert.

2. Klasse Süd-West: SV LITZ Mauerkirchen – Union Raiffeisen Geretsberg, 2:2 (1:1)

22 1:0 Amir Fatimic

26 1:1 Rene Waschnig Theuermann

51 2:1 Amir Fatimic

89 2:2 Patrick Andreotti-Wolfersberger

