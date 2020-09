Pischelsdorf demoliert Tarsdorf mit 6:1

Details Montag, 28. September 2020 14:20

Der FC Pischelsdorf stellte sein Potential eindrucksvoll unter Beweis und zog Tarsdorf mit einem 6:1-Erfolg das Fell über die Ohren. Der FC Gurtner Pischelsdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen die Union Tarsdorf einen klaren Erfolg.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Pischelsdorf bereits in Front. Philipp Huber zog aus der Distanz ab und markierte in der vierten Minute die Führung. Die Heimmannschaft baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe David Jonathan Rosenstatter beförderte den Ball in der 17. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des FC Gurtner Pischelsdorf auf 2:0. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Sandro Melmer einen weiteren Treffer für Pischelsdorf. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Richard Steinwender den Vorsprung des FC Gurtner Pischelsdorf auf 4:0 (45.). Der dominante Vortrag von Pischelsdorf im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Pischelsdorf drängt weiter auf Sieg

In der 70. Minute vergaben die Hausherren einen Strafstoß, am Erfolg änderte das trotzdem nichts. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Steinwender schnürte einen Doppelpack (73./78.), sodass der FC Gurtner Pischelsdorf fortan mit 6:0 führte. In der Schlussphase gelang Adrian Mayer noch der Ehrentreffer für Tarsdorf (85.). Schlussendlich setzte sich Pischelsdorf mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Nach sieben absolvierten Spielen stockte der FC Gurtner Pischelsdorf sein Punktekonto bereits auf 14 Zähler auf und hält damit einen starken vierten Platz. Die Offensive von Pischelsdorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch die Union Tarsdorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 20-mal schlugen die Angreifer des FC Gurtner Pischelsdorf in dieser Spielzeit zu. Pischelsdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von vier Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Trotz der Schlappe behält Tarsdorf den achten Tabellenplatz bei. Die bisherige Saisonbilanz der Gäste bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten mäßig. Der Motor der Union Tarsdorf stottert gegenwärtig – seit fünf Spielen ist man jetzt sieglos.

2. Klasse Süd-West: FC Gurtner Pischelsdorf – Union Tarsdorf, 6:1 (4:0)

4 Philipp Huber 1:0

17 Eigentor durch David Jonathan Rosenstatter 2:0

43 Sandro Melmer 3:0

45 Richard Steinwender 4:0

73 Richard Steinwender 5:0

78 Richard Steinwender 6:0

85 Adrian Mayer 6:1