St. Peter holt gegen Pfaffstätt zweiten Saisonsieg

Details Montag, 05. Oktober 2020 15:40

Am Sonntag verbuchte die Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart einen 2:1-Erfolg gegen den SV Pfaffstätt. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Dabei sah es zu Beginn sehr gut für den Gast aus: Clemens Binder sorgte mit seinem Treffer in der achten Minute für die schnelle Führung. Die Hausherren hatten aber relativ schnell die perfekte Antwort parat. Das 1:1 der Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart stellte Adrian Feil sicher (17.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Ein Treffer reicht

Gleich nach dem Anpfiff war Dominik Schrattenecker zur Stelle und drehte die Partie, als er auf 2:1 für St. Peter stellte. Für einen weiteren Aufseher sorgten die Gäste, als ein Kopfball am Pfosten des heimischen Kastens landete. Dann wurde es aber lange still, genauer gesagt bis zu Ende. Am Schluss schlug die Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart den SV Pfaffstätt mit 2:1.

St. Peter macht mit dem zweiten Sieg der neuen Spielzeit einen Platz gut und verschaft sich ein leichtes Polster auf die letzten Plätze. Den Anschluss zur Mitte hat man dennoch nicht ganz erreicht.

Der Herbstmeister findet in dieser Saison weiterhin nicht zur alten Form und steht nun punktgleich mit St. Peter am neunten Platz.

2. Klasse Süd-West: Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart – SV Pfaffstätt, 2:1 (1:1)

8 Clemens Franz Oskar Binder 0:1

17 Adrian Feil 1:1

47 Dominik Schrattenecker 2:1