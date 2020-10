Geretsberg kommt in Pfaffstätt auf die Pole Position [Video]

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 18:00

Pfaffstätt und Geretsberg lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Union Raiffeisen Geretsberg wurde der Favoritenrolle somit knapp gerecht.

Schon in der ersten Minute wurden die Gäste auffällig vor dem Tor der Heimischen. Nach nur sechs Minuten war Bojan Mihajlovic dann vollkommen frei auf der linken Seite. Der offensiv-Akteur ließ sich die Chance nicht entgehen und schob zur Führung ein. Eine Viertelstunde später bewies Mihajlovic erneut, wie gut er schießen kann. Mit dem 3:0 von Emir Memic nach Vorlage von Mihajlovic für Geretsberg war das Spiel eigentlich schon entschieden (37.). Die Union Raiffeisen Geretsberg gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Tor Geretsberg 3

Comeback?

Für das 1:3 des SV Pfaffstätt zeichnete Slobodan Gusa verantwortlich, der nach toller Vorarbeit von Eniz Bahtic nur noch danke sagen musste (60.). Mit dem zweiten Treffer von Slobodan Gusa, wieder nach Vorlage von Bahtic, rückte das Heimteam wieder ein wenig an Geretsberg heran (63.). Pfaffstätt steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass der SV Pfaffstätt etwas hätte mitnehmen können.

Nach acht absolvierten Begegnungen nimmt der SV Pfaffstätt den neunten Platz in der Tabelle ein. Pfaffstätt verbuchte insgesamt einen Sieg, drei Remis und vier Niederlagen.

Offensiv konnte Geretsberg in der 2. Klasse Süd-West kaum jemand das Wasser reichen, was die 29 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die Saison der Union Raiffeisen Geretsberg verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Geretsberg nun schon sechs Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte.

Die Union ist durch den Sieg bis auf weiteres der neue Tabellenführer der 2. Klasse Süd-West.

2. Klasse Süd-West: SV Pfaffstätt – Union Raiffeisen Geretsberg, 2:3 (0:3)

6 Bojan Mihajlovic 0:1

20 Bojan Mihajlovic 0:2

37 Emir Memic 0:3

60 Slobodan Gusa 1:3

63 Slobodan Gusa 2:3