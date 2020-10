Vier-Tore-Gala: Fatimic sichert Mauerkirchen Sieg in St. Radegund

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 18:05

Durch ein 2:5 holte sich der SV LITZ Mauerkirchen drei Punkte bei der Union St. Radegund und verpasst damit nur knapp die Tabellenführung.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SV Mauerkirchen bereits in Front. Amir Fatimic markierte in der vierten Minute die Führung. Daniel Lanterdinger erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 17 Minuten auf 0:2. Mit dem zweiten Treffer von Fatimic für den Spitzenreiter war das Spiel eigentlich schon entschieden (34.). Die Überlegenheit von Mauerkirchen spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Keine Bedenken mehr

David Esterbauer beförderte das Leder zum 1:3 von St. Radegund über die Linie (51.). Der SV LITZ Mauerkirchen baute die Führung aus, indem Fatimic zwei Treffer nachlegte (80./88.). Kurz vor dem fünften Treffer sah Szabolcs Biro noch die Ampelkarte und musste vom Platz. Kurz vor Schluss traf Stefan Schuster für die Union St. Radegund (94.). Am Schluss gewann der SV Mauerkirchen gegen die Gastgeber.

St. Radegund verpasst somit die Chance, bis auf den dritten Platz vorzukommen. Mit 15 Punkten hat man aber noch alle Möglichkeiten offen, da die Liga sehr eng zusammen ist.

Der SV Mauerkirchen schiebt sich and Friedburg, Pischelsdorf und Schwand vorbei auf Platz zwei, punktgleich mit dem neuen Ligaprimus Geretsberg.

2. Klasse Süd-West: Union St. Radegund – SV LITZ Mauerkirchen, 2:5 (0:3)

4 Amir Fatimic 0:1

17 Daniel Lanterdinger 0:2

34 Amir Fatimic 0:3

51 David Esterbauer 1:3

80 Amir Fatimic 1:4

88 Amir Fatimic 1:5

94 Stefan Schuster 2:5