Gusa beschert Pfaffstätt späten Sieg in Tarsdorf

Details Montag, 19. Oktober 2020 15:25

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der SV Pfaffstätt mit 1:2 gegen die Union Tarsdorf für sich entschied. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Das erste Tor des Spiels ging an Pfaffstätt. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Tarsdorf, denn Unglücksrabe Dominik Sommerauer beförderte den Ball ins eigene Netz (2.). Die Hausherren ließen sich von diesem Fehlstart aber nicht entmutigen, weshalb die Freude des SV Pfaffstätt nicht lange währte. Schon in der siebten Minute schoss Adrian Mayer den Ausgleichstreffer für die Union Tarsdorf. Nach etwas mehr als zwanzig Minuten trafen die Tarsdorfer noch an die Querlatte, ansonsten hatte die erste Hälfte bis auf hitzige Zweikämpfe nicht viel zu bieten. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Gusa ist zur Stelle

In Minute 57 gingen die Heimischen dann in Führung, aber nur für wenige Sekunden - der Unparteiische beendete den kurzen Jubel der Hausherren mit einem Abseitspfiff. Kurz vor Ultimo war noch Slobodan Gusa zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Pfaffstätt verantwortlich (81.). Schließlich sprang für die Gäste gegen Tarsdorf ein Dreier heraus.

Trotz der Niederlage belegt die Union Tarsdorf weiterhin den achten Tabellenplatz. Vier Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. Tarsdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der SV Pfaffstätt verweilt einen Platz hinter der Konkurrenz aus Tarsdorf und versucht noch immer, an die Erfolge der abgebrochenen Saison anzuknüpfen. Mit erst zwei Siegen konnte man das aber noch nicht wirklich erreichen.

2. Klasse Süd-West: Union Tarsdorf – SV Pfaffstätt, 1:2 (1:1)

2 Eigentor durch Dominik Sommerauer 0:1

7 Adrian Mayer 1:1

81 Slobodan Gusa 1:2