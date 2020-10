Friedburg/Pöndorf Juniors mit der Oberhand im Spitzenspiel gegen Geretsberg [Video]

Details Montag, 26. Oktober 2020 11:25

Die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors erreichten einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen die Union Raiffeisen Geretsberg. Vor dem Match ließ sich nicht wirklich ein Favorit ausmachen, am Ende bewiesen die Juniors der OÖL-Ligisten aber, dass es nur einen Sieger geben konnte.

In der Anfangsphase übernahmen die Hausherren das Kommando, kamen aber zu keinen zwingenden Chancen. So dauerte es eine Zeit, bis man in Führung gehen konnte. Für das erste Tor sorgte Michael Pessentheiner. In der 35. Minute traf der Spieler der Friedburg/Pöndorf Jrs. nach einer perfekten Vorarbeit ins Schwarze. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Timo Neuhofer das 2:0 für das Heimteam (41.). Mit der Führung für die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors ging es in die Halbzeitpause.

Auch Geretsberg trifft

Fabian Baumgartner schraubte das Ergebnis in der 78. Minute mit dem 3:0 für die Friedburg/Pöndorf Juniors in die Höhe. Das 1:3 der Union Raiffeisen Geretsberg stellte Manuel Harner sicher, der einen Fehler im Aufbauspiel der Juniors eiskalt ausnutzte (81.). Rumen Stefanov Kerekov stellte schließlich in der 86. Minute den 4:1-Sieg für die Friedburg/Pöndorf Jrs. sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte den SPG Friedburg/Pöndorf Juniors am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Geretsberg.

Durch die drei Punkte gegen die Union Raiffeisen Geretsberg verbesserten sich die Friedburg/Pöndorf Juniors auf Platz zwei. Wer die Friedburg/Pöndorf Jrs. besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst acht Gegentreffer kassierten die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors.

Geretsberg muss im Kampf um den Titel einen leichten Rückschlag hinnehmen. In der engen Tabelle hat man mit 19 Punkten jedoch noch alle Möglichkeiten offen, darf man jetzt lediglich so kurz vor Schluss der Herbstsaison den Anschluss an die Spitze nicht verlieren.

2. Klasse Süd-West: SPG Friedburg/Pöndorf Juniors – Union Raiffeisen Geretsberg, 4:1 (2:0)

35 Michael Pessentheiner 1:0

41 Timo Neuhofer 2:0

78 Fabian Baumgartner 3:0

81 Manuel Harner 3:1

86 Rumen Stefanov Kerekov 4:1