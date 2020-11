SV Mauerkirchen übernimmt gegen St. Peter/H. die Tabellenspitze

Details Sonntag, 01. November 2020 16:30

Der SV LITZ Mauerkirchen fertigte die Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Als Favorit rein – als Sieger raus. Der SV Mauerkirchen hat alle Erwartungen erfüllt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Heimmannschaft bereits in Front. Amir Fatimic markierte in der ersten Minute die Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Emir Sabic schnürte einen Doppelpack (9./37.), sodass der Tabellenprimus fortan mit 3:0 führte. Mauerkirchen dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Sabic dreht weiter auf

Der SV LITZ Mauerkirchen baute die Führung aus, indem Sabic zwei Treffer nachlegte (65./73.) und somit auf vier Tagestreffer kam. Mit dem Spielende fuhr Mauerkirchen einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für St. Peter a.H. klar, dass gegen den SV Mauerkirchen heute kein Kraut gewachsen war.

Nach elf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den SV LITZ Mauerkirchen 25 Zähler zu Buche. Der Defensivverbund des SV Mauerkirchen steht nahezu felsenfest. Erst elfmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Mauerkirchen übernimmt nach dieser Runde die Tabellenführung und geht damit als Herbstmeister in die Pause.

Die Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. In dieser Saison sammelte die Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart bisher drei Siege und kassierte acht Niederlagen.

2. Klasse Süd-West: SV LITZ Mauerkirchen – Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart, 5:0 (3:0)

1 Amir Fatimic 1:0

9 Emir Sabic 2:0

37 Emir Sabic 3:0

65 Emir Sabic 4:0

73 Emir Sabic 5:0