Lipp sichert Tarsdorf drei Punkte - Bei 2:1-Sieg gegen Uttendorf

Die Union Tarsdorf errang am Freitag einen 2:1-Sieg über den SV Raika Uttendorf. Held des Spiels aufseiten der Tarsdorfer war wohl Doppeltorschütze Daniel Lipp, der vor allem mit seinem Last Minute-Treffer für die nötigen drei Punkte sorgte. 100 Zuseher waren im Sportzentrum Union Tarsdorf mit dabei. Die Uttendorfer kassierten einmal die Rote sowie die Gelb-Rote Karte.

Die Spielbegegnung zwischen der Union Tarsdorf und dem SV Raika Uttendorf brachte ein frühes Tor: Daniel Lipp brachte den Ball zum 1:0 zugunsten der Union Tarsdorf über die Linie (11.). Ein Tor mehr für die Heimmannschaft machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Schiedsrichter Gerald Schmolz schickte beide Teams beim 1:0-Stand in die Kabinen.



Rot, Gelb-Rot und intensives Finish



Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte Nicolea-Alexandru Marcu für ein Foulspiel die Rote Karte. In der 77. Minute folgte sein Teamkollege Christopher Wenigwieser, der den Gelb-Roten Karton zu sehen bekam. Dann begann die spannende und intensive Nachspielzeit, die es in sich hatte: Zuerst glich Thomas Wimmer für die Gäste aus Uttendorf zum 1:1 aus (94.). Und nur kurze Zeit später wurde Lipp endgültig zum Helden des Spiels, als er seine Union Tarsdorf mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (96.) doch noch in Front brachte und den 2:1-Sieg markierte. Schließlich strich die Union Tarsdorf die Optimalausbeute gegen den SV Raika Uttendorf ein.





Die Union Tarsdorf ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die dritte Position vorgerückt. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der Union Tarsdorf, außerdem ein Torverhältnis von 6:5.





Beim SV Raika Uttendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer nach vier Runden immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Die Gäste rangieren damit also mit vier Zählern auf dem siebten Platz des Tableaus.

2. Klasse Süd-West: Union Tarsdorf – SV Raika Uttendorf, 2:1 (1:0)

11 Daniel Lipp 1:0

94 Thomas Wimmer 1:1

96 Daniel Lipp 2:1

