Mihajlovic rettet Punkt für Geretsberg in Nachspielzeit - Bei 1:1 gegen St. Radegund

Die Union Raiffeisen Geretsberg konnte sich durch den Ausgleichstreffer in der 91. Spielminute gegen die Union St. Radegund zumindest einen Punkt mit heim nehmen. Bojan Mihajlovic erzielte dieses für die Gäste so wichtige Tor vor 120 Zusehern im Stadion zum heiligen Grase St. Radegund.

Das 1:0 für die Union St. Radegund war das Verdienst von Bernhard Auer. Er war mit seinem Treffer in der zehnten Minute zur Stelle. Die Union Raiffeisen Geretsberg war durchaus gewillt in den Minuten darauf auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. So ging es also für beide Teams bei einer 1:0-Führung für den Gastgeber in die Kabinen zur Halbzeitpause.



Später Ausgleichstreffer



Die zweite Spielhälfte brachte wenige nennenswerte Spielszenen, zumindest bis zu der 91. Minute: Denn da machte Bojan Mihajlovic St. Radegund kurz vor Spielende noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich zum 1:1 sicherstellte. Vielleicht wird dieser Punkt noch einmal von Bedeutung sein im Verlauf dieser Saison.





Die Union St. Radegund steht aktuell bei einem 7:15-Torverhältnis und fünf Punkten auf dem neunten Platz. Im Angriff weist die Union St. Radegund deutliche Schwächen auf, was die nur sieben geschossenen Treffer eindeutig belegen. Die bisherige Saisonbilanz von St. Radegund bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach. Nur einmal ging die Union St. Radegund in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.





Die Union Raiffeisen Geretsberg machte in der Tabelle Boden gut und steht nun mit einem 9:12-Torverhältnis und sieben Punkten auf Platz acht. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

2. Klasse Süd-West: Union St. Radegund – Union Raiffeisen Geretsberg, 1:1 (1:0)

10 Bernhard Auer 1:0

91 Bojan Mihajlovic 1:1

