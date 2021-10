Pfaffstätt zurück in der Spur mit 2:1-Erfolg bei Uttendorf

Details Montag, 25. Oktober 2021 21:26

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen Pfaffstätt und dem SV Uttendorf an diesem elften Spieltag. Der SV Pfaffstätt wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Für das erste Tor der Gäste war Gernot Jelinek verantwortlich, der in der 18. Minute das 1:0 besorgte. Komfortabel war die Pausenführung von Pfaffstätt nicht, aber immerhin ging der SV Pfaffstätt mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Pfaffstätt musste den Treffer von Christian Stefan Bauchinger zum 1:1 hinnehmen (69.). Simon Bendlinger versenkte die Kugel zum 2:1 (73.). Die 1:2-Heimniederlage von Uttendorf war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Die Gastgeber müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt der SV Raika Uttendorf den elften Platz in der Tabelle ein. Nun musste sich der SV Uttendorf schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier verliert Uttendorf im Klassement weiter an Boden.

Der SV Pfaffstätt holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Trotz des Sieges bleibt Pfaffstätt auf Platz sechs. Mit nur zwölf Gegentoren hat der SV Pfaffstätt die beste Defensive der 2. Klasse Süd-West. Pfaffstätt verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Die letzten Resultate des SV Pfaffstätt konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Am kommenden Sonntag trifft der SV Raika Uttendorf auf den SV Mining/Mühlheim, Pfaffstätt spielt tags zuvor gegen den FC Gurtner Pischelsdorf.

2. Klasse Süd-West: SV Raika Uttendorf – SV Pfaffstätt, 1:2 (0:1)

18 Gernot Jelinek 0:1

69 Christian Stefan Bauchinger 1:1

73 Simon Bendlinger 1:2

