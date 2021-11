Jeging gewinnt Spitzenspiel bei Tarsdorf 2:1 und bleibt souveräner Tabellenführer

Details Montag, 01. November 2021 09:52

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen der TSU Jeging und der Union Tarsdorf an diesem zwölften Spieltag der 2. Klasse Süd-West. Die Ausgangslage sprach für die TSU Jeging, was sich mit einem knappen Sieg vor 120 Zuschauern auf dem Sportzentrum Tarsdorf bestätigte.

Thomas Karer brachte den Ligaprimus aus Jeging in der 37. Minute mit seinem Führungstreffer zum 1:0 nach vorne. Aus der Ruhe ließen sich die Tarsdorfer daraufhin aber nicht bringen: Adrian Mayer erzielte wenig später den Ausgleich (40.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem 1:1-Gleichstand in die Kabinen. Für das zweite Tor der TSU Jeging war Jovica Jefimic verantwortlich, der in der 65. Minute das 2:1 besorgte. Als der Unparteiische Wolfgang Petereder die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte der Gast die drei Zähler unter Dach und Fach.

Jeging bleibt Tabellenprimus

Die Union Tarsdorf nimmt mit 22 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein. Die gute Bilanz des Gastgebers hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Tarsdorf bisher sieben Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Die TSU Jeging stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der TSU Jeging stets gesorgt, mehr Tore als die TSU Jeging (36) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Süd-West. Nur zweimal gab sich die TSU Jeging bisher geschlagen. Die letzten Resultate der TSU Jeging konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Während die Union Tarsdorf am kommenden Samstag die Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart empfängt, bekommt es die TSU Jeging am selben Tag mit der Union Feldkirchen bei Mattighofen zu tun.

2. Klasse Süd-West: Union Tarsdorf – TSU Jeging, 1:2 (1:1)

37 Thomas Karer 0:1

40 Adrian Mayer 1:1

65 Jovica Jefimic 1:2

