Mining/Mühlheim jubelt bei Friedburg/Pöndorf Juniors nach 3:1-Auswärtssieg

Sonntag, 20. März 2022 21:57

Am Sonntag verbuchte der SV Mining/Mühlheim vor 50 Zuschauern einen 3:1-Erfolg gegen die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors. Die Gäste konnten sich mit diesem Sieg um zwei Plätze verbessern.

In der achten Minute trafen die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors zum ersten Mal ins Schwarze. In der 25. Minute gelang SV Mining/Mühlheim der Ausgleich. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Kilian Scherfler ließ sich in der 57. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für den SV Mining/Mühlheim. Kurz vor Ultimo war noch Florian Furtner zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des Gasts verantwortlich (83.). Zum Schluss feierte Mining/Mühlheim einen dreifachen Punktgewinn gegen die Friedburg/Pöndorf Jrs.

Mining/Mühlheim klettert zwei Plätze hinauf

Die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors führen mit 19 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Gewinnen hatte bei den Friedburg/Pöndorf Juniors zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

SV Mining/Mühlheim muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch den Erfolg rückte der SV Mining/Mühlheim auf die neunte Position der 2. Klasse Süd-West vor. Mining/Mühlheim bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten.

Am Sonntag müssen die SPG Friedburg/Pöndorf Jrs. beim SV Raika Uttendorf ran, zeitgleich wird SV Mining/Mühlheim von der Union St. Radegund in Empfang genommen.

2. Klasse Süd-West: SPG Friedburg/Pöndorf Juniors – SV Mining/Mühlheim, 1:3 (1:1)

83 Florian Furtner 1:3

57 Kilian Franz Scherfler 1:2

25 Richard Bocian 1:1

8 Raphael Stockinger 1:0