Negativserie von Feldkirchen/M. hält weiter an - 1:2 gegen Pfaffstätt

Details Montag, 04. April 2022 19:30

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie vor 100 Zuschauern, die der SV Pfaffstätt mit 2:1 gegen die Union Feldkirchen bei Mattighofen für sich entschied.

Die erste Hälfte neigte sich dem Ende zu, als Franz Maislinger vor 100 Zuschauern zum 1:0 für den SV Pfaffstätt erfolgreich war. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gast, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Daniel Schwab beförderte das Leder zum 2:0 von Pfaffstätt über die Linie (66.). Kurz vor Ultimo war noch Martin Schmitzberger zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Union Feldkirchen bei Mattighofen verantwortlich (85.). In der 92. Spielminute kassierte Nikola Tepic für ein Foul noch die Gelb-Rote Karte. Schließlich strich der SV Pfaffstätt die Optimalausbeute gegen die Gastgeber ein.

Pfaffstätt aktuell Dritter

Die Union Feldkirchen bei Mattighofen stellt die anfälligste Defensive der 2. Klasse Süd-West und hat bereits 44 Gegentreffer kassiert. Kurz vor Saisonende besetzt man mit 9 Punkten den zwölften Tabellenplatz. Im Angriff weist die Union Feldkirchen bei Mattighofen deutliche Schwächen auf, was die nur 24 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nun musste sich der Gastgeber schon 10-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Vor vier Spielen bejubelte die Union Feldkirchen bei Mattighofen zuletzt einen Sieg.

Durch die drei Punkte gegen Union Feldkirchen bei Mattighofen verbesserte sich SV Pfaffstätt auf Platz drei. Mit dem Sieg knüpfte SV Pfaffstätt an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SV Pfaffstätt acht Siege und vier Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SV Pfaffstätt seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Nächsten Sonntag (16:30 Uhr) gastiert die Union Feldkirchen bei Mattighofen beim SV Mining/Mühlheim, SV Pfaffstätt empfängt zeitgleich den SV LITZ Mauerkirchen.

2. Klasse Süd-West: Union Feldkirchen bei Mattighofen – SV Pfaffstätt, 1:2 (0:1)

85 Martin Schmitzberger 1:2

66 Daniel Willibald Schwab 0:2

42 Franz Maislinger 0:1