Tepic sichert Feldkirchen/Mattighofen das 2:2-Remis gegen Uttendorf

Am Samstag trennten sich die Union Feldkirchen bei Mattighofen und der SV Raika Uttendorf unentschieden mit 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der SV Uttendorf hatte mit 4:1 gesiegt.

Union Feldkirchen bei Mattighofen ging durch Nikola Tepic in der 22. Minute in Führung. Das 1:1 von SV Raika Uttendorf bejubelte Christian Bauchinger per Elfmeter (29.). Für das zweite Tor der Gäste war Edonis Osdautaj verantwortlich, der in der 33. Minute das 2:1 besorgte. Zur Pause behielt der SV Raika Uttendorf die Nase knapp vorn. In der 80. Minute sicherte Tepic seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Am Ende stand es zwischen der Union Feldkirchen bei Mattighofen und dem SV Raika Uttendorf pari.

Unveränderte Tabellensituation

Union Feldkirchen bei Mattighofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 46 Toren fing sich der Gastgeber die meisten Gegentore in der 2. Klasse Süd-West ein. Für die Union Feldkirchen bei Mattighofen sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

In der Verteidigung von SV Raika Uttendorf stimmt es ganz und gar nicht: 43 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Der SV Raika Uttendorf kann einfach nicht gewinnen.

Beide Mannschaften haben 13 Punkte. Somit trennt nur das Torverhältnis, sodass der SV Uttendorf mit einer Bilanz von 34:43 auf dem elften Tabellenplatz steht – knapp vor Union Feldkirchen/Mattighofen (28:46 Tore). Uttendorf verbuchte insgesamt drei Siege, vier Remis und neun Niederlagen. Drei Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat die Union Feldkirchen bei Mattighofen derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist Union Feldkirchen/Mattighofen zum FC Gurtner Pischelsdorf, zeitgleich empfängt der SV Raika Uttendorf den SV LITZ Mauerkirchen.

2. Klasse Süd-West: Union Feldkirchen bei Mattighofen – SV Raika Uttendorf, 2:2 (1:2)

80 Nikola Tepic 2:2

33 Edonis Osdautaj 1:2

29 Christian Stefan Bauchinger 1:1

22 Nikola Tepic 1:0