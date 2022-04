Jeging weiterhin souveräner Tabellenerster - nach 4:0 gegen Schwand

Details Montag, 18. April 2022 13:02

Mit der TSU Jeging und Union Schwand trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien die TSU Jeging aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur TSU Jeging heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel war 3:1 für die TSU Jeging ausgegangen.

Ein Doppelpack brachte den Tabellenführer in eine komfortable Position: Jakov Stevic war gleich zweimal zur Stelle (16./24.). Andreas Bermadinger ließ den Anhang des Heimteams unter den 150 Zuschauern jubeln und dank des nun deutlichen Vorsprungs (noch mehr) vom Sieg träumen. Die Union Schwand ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung der TSU Jeging. Stevic vollendete zum vierten Tagestreffer in der 81. Spielminute. Am Ende kam die TSU Jeging gegen Union Schwand zu einem verdienten Sieg.

Schwand rutscht um einen Platz

Nach 15 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für die TSU Jeging 39 Zähler zu Buche. Offensiv konnte der TSU Jeging in der 2. Klasse Süd-West kaum jemand das Wasser reichen, was die 47 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Seit sechs Begegnungen hat die TSU Jeging das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Verlierer Union Schwand rutschte durch diese Niederlage auf den vierten Platz zurück und steht dort aktuell mit einem 35:20-Toverhältnis. Die gute Bilanz von Union Schwand hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die Union Schwand bisher neun Siege, drei Remis und drei Niederlagen.

Am nächsten Sonntag reist die TSU Jeging zum SV Pfaffstätt, zeitgleich empfängt Union Schwand die Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart.

2. Klasse Süd-West: TSU Jeging – Union Schwand, 4:0 (3:0)

81 Jakov Stevic 4:0

33 Andreas Bermadinger 3:0

24 Jakov Stevic 2:0

16 Jakov Stevic 1:0