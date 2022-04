Dragos schießt Friedburg/Pöndorf Juniors zum Sieg

Details Montag, 25. April 2022 19:28

Gegen die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors holte sich die Union Tarsdorf eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatten schließlich die Friedburg/Pöndorf Juniors die Nase vorn. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte Tarsdorf mit 1:0 gesiegt.

Petrica Dragos brachte den Ball zum 1:0 zugunsten der Friedburg/Pöndorf Jrs. über die Linie (14.). In der 22. Minute erzielte Daniel Lipp das 1:1 für die Union Tarsdorf. Der Treffer zum 2:1 sicherte den SPG Friedburg/Pöndorf Juniors nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Dragos in diesem Spiel (31.). Die Pausenführung der Gastgeber fiel knapp aus. Lukas Pointinger versenkte die Kugel zum 3:1 für die Friedburg/Pöndorf Juniors (61.). Am Schluss schlugen die Friedburg/Pöndorf Jrs. Tarsdorf mit 3:1.

Die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors befinden sich nun mit 26 Zählern auf dem siebten Tabellenplatz. Die Friedburg/Pöndorf Juniors verbuchten insgesamt acht Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen.

Aktuell belegt die Union Tarsdorf mit 30 Punkten den fünften Tabellenplatz. Neun Siege, drei Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Tarsdorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am Sonntag müssen die SPG Friedburg/Pöndorf Jrs. bei der Union Feldkirchen bei Mattighofen ran, zeitgleich wird die Union Tarsdorf von der Union St. Radegund in Empfang genommen.

2. Klasse Süd-West: SPG Friedburg/Pöndorf Juniors – Union Tarsdorf, 3:1 (2:1)

61 Lukas Pointinger 3:1

31 Petrica Daniel Dragos 2:1

22 Daniel Lipp 1:1

14 Petrica Daniel Dragos 1:0