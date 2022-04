St. Peter a.H. verlangt Schwand alles ab und verliert 1:2

Details Montag, 25. April 2022 19:33

Durch ein 2:1 holte sich Union Schwand in der Partie gegen Sportunion Raiffeisen St. Peter a.H. drei Punkte. Luft nach oben hatte die Union Schwand dabei jedoch schon noch. Schon im Hinspiel hatte das Heimteam die Oberhand behalten und einen 7:1-Erfolg davongetragen.

Die Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Adrian Feil traf in der dritten Minute zur frühen Führung. In der 13. Minute erzielte Patrick Weissenbacher das 1:1 für Schwand. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Johannes Prielhofer machte in der 49. Minute das 2:1 der Union Schwand perfekt. In der 62. Minute kassierte Markus Eisenführer für eine Torchancenverhinderung die Rote Karte. In den 90 Minuten war Schwand im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als St. Peter a.H. und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

Schwand springt auf dritten Platz

Das Konto der Union Schwand zählt mittlerweile 33 Punkte, durch diesen Sieg rutschte man auf den dritten Platz. Die Offensive der Union Schwand in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch die Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 37-mal schlugen die Angreifer von Schwand in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg baute Schwand die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die Union Schwand zehn Siege, drei Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für die Union Schwand, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

St. Peter a.H. rangiert mit 16 Zählern auf dem neunten Platz des Tableaus. Nun mussten sich die Gäste schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und ein Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte die Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart die dritte Pleite am Stück.

Während Union Schwand am kommenden Sonntag die Union Raiffeisen Geretsberg empfängt, bekommt es Sportunion Raiffeisen St. Peter a.H. am selben Tag mit dem SV Pfaffstätt zu tun.

2. Klasse Süd-West: Union Schwand – Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart, 2:1 (1:1)

49 Johannes Prielhofer 2:1

13 Patrick Weissenbacher 1:1

3 Adrian Feil 0:1