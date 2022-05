Überraschung in Mauerkirchen! Felber-Elf stolpert vom Relegationsplatz

Details Sonntag, 01. Mai 2022 12:06

Am 20. Spieltag der 2. Klasse Süd-West kam es in der Begegnung zwischen dem SV Litz Mauerkirchen und dem FC Gurtner Pischelsdorf zu einem Duell "David gegen Goliath". Im Aufeinandertreffen zwischen dem Schlusslicht und dem Tabellenzweiten waren die Rollen klar verteilt, zumal der Favorit die fünf bisherigen Rückrundenspiele allesamt gewinnen konnte. Doch zwei Wochen nachdem das Schlusslicht gegen Mining den ersten Sieg seit 31. Oktober 2020 feiern konnte, gelang dem Nachzügler mit einem 1:1-Unentschieden eine faustdicke Überraschung. Die Pischelsdorfer hingegen mussten erstmals in diesem Jahr Federn lassen und stolperten am Samstagnachmittag vom Relegationsplatz.

Nachzügler mit verdienter Führung

Nach dem Erfolgserlebnis im letzten Heimspiel ging der Nachzügler beherzt ans Werk, trat entschlossen auf und begegnete dem Aufstiegsaspiranten mit offenem Visier. Nach 20 Minuten belohnten sich die Mannen von Coach Wolfgang Baumgartner für ihren gelungenen Auftritt, als Tobias Schickbauer nach einem weiten Ball auf 1:0 stellte. Das Gegentor rüttelte die Felber-Elf nicht wach, war das Spiel des FC auch fortan nicht mehr als lauwarm, weshalb die Pischelsdorfer an die Leisungen in den vergangenen Wochen nicht anknüpfen konnten. Der SVM hingegen kämpfte um jeden Ball und brachte die verdiente Führung in die Pause.

Nach Kabinenpredigt gleicht Spreitzer aus

Nach einer Kabinenpredigt von Trainer Wolfgang Felber bekamen die Zuschauer wesentlich stärkere Gäste zu sehen. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Tiefenthaler waren nur 120 Sekunden gespielt, als FC-Kapitän Richard Steinwender eine Flanke schlug und Florian Spreitzer die Kugel trocken versenkte. Nach dem Ausleich blieb der Aufstiegsaspirant am Drücker, war bestrebt, das Blatt zu wenden, die Pischelsdorfer konnten die eine oder andere Chance aber nicht nutzen. Nach rund 65 Minuten gelang es den Heimischen, sich von der Umklammerung zu befreien, entwickelte sich fortan ein offenes Match. FC-Coach Felber wollte den "Dreier" und legte das Spiel seines Teams offensiver an, diesen Umstand wussten jedoch die Mauerkirchener zu nutzen. Die Baumgartner-Elf fuhr im Finish immer wieder gefährliche Konter, das Siegtor wollte dem SVM aber nicht gelingen. In der Schlussphase rückte Kevin Rohrweck in den Mittelpunkt. Wenige Minute nach seiner Einwechslung sah der 22-Jährige zwei Mal Gelb, musste mit der Ampelkarte vom Platz und den ohnehin kurzen Arbeitstag vorzeitig beenden. Kurz danach war Schluss, wurden mit einem 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt.

Benjamin Geier, Sportlicher Leiter FC Pischelsdorf:

"Wir haben einen schlechten Tag erwischt, die Mauerkirchener hingegen toll gekämpft und sich das Remis verdient. Am Schluss hatten wir sogar noch Glück, dass wir nicht verloren haben. Die Enttäuschung über das Unentschieden gegen den Tabellenletzten ist groß, hoffen aber, dass uns die liegengelassenen Punkte in der Endabrechnung nicht fehlen werden. Es ist aber noch alles möglich, zumal uns nach einem spielfreien Wochenende die Duelle gegen die direkten Konkurrenten erwarten".