Tepic trifft mit dem Abpfiff - Feldkirchen/Mattighofen gewinnt 2:1 gegen Friedburg/Pöndorf

Details Montag, 02. Mai 2022 10:58

Das Auswärtsspiel der SPG Friedburg/Pöndorf Juniors endete vor 150 Zuschauern erfolglos. Gegen Union Feldkirchen/Mattighofen gab es nichts zu holen. Der Gastgeber gewann die Partie mit 2:1.

Der Unparteiische Nikola Ljubas setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Union Feldkirchen/Mattighofen ging durch Stefan Meixner in der 49. Minute in Führung. Die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors brachten das Netz in der 56. Minute für den Ausgleich zum Zappeln, den Treffer erzielte Raphael Stockinger. Die Hoffnung auf einen Erfolg war nahezu geschwunden, aber Nikola Tepic rückte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Sieg für die Union Feldkirchen bei Mattighofen in greifbare Nähe (91,). Letzten Endes ging Union Feldkirchen/attighofen im Duell mit den SPG Friedburg/Pöndorf Juniors als Sieger hervor.

Die Union Feldkirchen/Mattighofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch diesen Sieg sprang man auf den elften Rang. Mit erschreckenden 51 Gegentoren stellt man momentan die schlechteste Abwehr der Liga. Das Team aus Feldkirchen/Mattighofen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, vier Unentschieden und elf Pleiten.

Die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors befinden sich mit aktuell mit 26 Zählern auf dem siebten Platz. Die Gäste verbuchten insgesamt acht Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. Die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors bauen die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) gastiert die Union Feldkirchen/Mattighofen bei der Union St. Radegund, die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors empfangen zeitgleich den SV LITZ Mauerkirchen.

2. Klasse Süd-West: Union Feldkirchen bei Mattighofen – SPG Friedburg/Pöndorf Juniors, 2:1 (0:0)

91 Nikola Tepic 2:1

56 Raphael Stockinger 1:1

49 Stefan Meixner 1:0