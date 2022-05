Last-Minute-Held Gusa schlägt zu - Pfaffstätt mit 3:2-Sieg bei St. Peter/Hart

Details Montag, 02. Mai 2022 11:04

Vor 140 Zuschauern liefertern sich Sportunion Raiffeisen St. Peter/Hart und SV Pfaffstätt ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass die Sportunion Raiffeisen St. Peter/Hart eine Niederlage kassierte.

Slobodan Gusa erzielte vor 140 Zuschauern das 1:0 für die Gäste aus Pfaffstätt. Fabian Stoll erhöhte den Vorsprung von SV Pfaffstätt nach 32 Minuten auf 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine 2:0-Führung ihr Eigen nannten. Kurz nach der Halbzeitpause traf Simon Gillhuber zum 1:2 zugunsten von Sportunion Raiffeisen St. Peter/Hart (51.). Die komfortable Halbzeitführung des SV Pfaffstätt hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Daniel Dirnaichner schoss den Ausgleich in der 77. Spielminute. Gusa stellte für die Gäste im Schlussakt den Führungstreffer sicher (90.), für ihn war es bereits der zweite Tagestreffer. Am Ende nahm SV Pfaffstätt bei der Sportunion Raiffeisen St. Peter/Hart einen 3:2-Auswärtssieg mit.

Sportunion St. Peter/Hart belegt nach diesem Spiel weiterin unverändert den neunten Tabellenplatz. In der Verteidigung der Gastgeber stimmt es ganz und gar nicht: 44 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich die Sportunion Raiffeisen St. Peter/Hart schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und ein Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. So musste man ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Trotz des Sieges bleibt der SV Pfaffstätt auf Platz vier. Pfaffstätt sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Seit zehn Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SV Pfaffstätt zu besiegen.

Am nächsten Sonntag reist die Sportunion Raiffeisen St. Peter/Hart zum SV Mining/Mühlheim, zeitgleich empfängt SV Pfaffstätt die Union Schwand.

2. Klasse Süd-West: Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart – SV Pfaffstätt, 2:3 (0:2)

90 Slobodan Gusa 2:3

77 Daniel Tobias Dirnaichner 2:2

51 Simon Gillhuber 1:2

32 Fabian Stoll 0:2

29 Slobodan Gusa 0:1