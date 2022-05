SV Uttendorf knöpft Tabellenführer in Unterzahl Punkt ab

Details Sonntag, 08. Mai 2022 12:01

In der 21. Runde der 2. Klasse Süd-West empfing der SV Raika Uttendorf die TSU Jeging zu einem vermeintlich ungleichen Duell. Im Aufeinandertreffen zwischen dem Zehntplatzierten und dem Tabellenführer waren die Rollen klar verteilt. Doch wie beim knappen 3:2-Erfolg im Hinspiel tat sich der seit 17. Oktober 2021 ungeschlagene, mögliche Meister auch am Samstagnachmittag schwer, konnte eine 40-minütige numerische Überzahl nicht nutzen und musste sich mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Die Uttendorfer hingegen durften sich zwei Wochen nach dem ersten Sieg in diesem Jahr (gegen Mauerkirchen) über einen Achtungserfolg freuen.

Außenseiter mit Blitzstart

Noch nicht alle Zuschauer hatten im Mattigtal-Stadion ihre Plätze eingenommen, als der Ball auch schon im Netz zappelte. Nach 120 Sekunden schloss Christian Bauchinger einen sehenswerten Spielzug der Heimischen mit einem satten Schuss trocken ab und brachte den Außenseiter in Führung. In der Folge agierten die Mannen von Coach Mirza Kujovic taktisch geschickt und boten dem Ligaprimus die Stirn. In einem intensiven Match ging es munter hin und her mit guten Chancen auf beiden Seiten. In dieser Phase war sowohl das 2:0, als auch der Ausgleich möglich. Als es bereits nach einer knappen Uttendorfer Pausen-Führung aussah, schlug der Tabellenführer zu. Lukas Lugstein war es, der nach einer Ecke eine Unachtsamkeit in der heimsichen Hintermannschaft zu nutzen wusste und per Kopf den 1:1-Halbzeitstand besiegelte.

Besic sieht Rot - 10 Uttendorfer gleichen aus

Vier Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Casurovic, Aufregung im Stadion. Nach einem vermeintlichen Foul von Adel Hamzic im Uttendorfer Strafraum zeigte der Unparteiische auf den Punkt und stellte zudem den heftig kritisierenden Fahrudin Besic mit Rot vom Platz. Jakov Stevic bewahrte die Ruhe und verwandelte den fälligen Elfmeter. Die Gästeelf von Trainer Erwin Dankl hatte die Nase vorne, stand mit einem Mann mehr am Platz und sah eigentlich schon wie der Sieger aus. Doch der SVU ließ sich nicht entmutigen und bewies tolle Moral. Da der vermeintlich entscheidende Jeginger Treffer aufgrund einer Abseitsposition nicht anerkannt wurde, blieb das Match spannend. Am Beginn der Schlussviertelstunde gelang den dezimierten Uttendorfern der Ausgleich, als Adnan Gusic nach einem Querpass erfolgreich war. Kurz vor Schluss hätte beinahe ein SVU-Joker gestochen, der ebenerst eingewechselte Daniel Bojor setzte die Kugel aus kurzer Distanz jedoch am Jeginger Kasten vorbei. Mit vereinten Kräften brachten die Hausherren das 2:2 über die Zeit und durften sich über einen Achtungserfolg freuen.

Mirza Kujovic, Trainer SV Uttendorf:

"Das Unentschieden gegen den Tabellenführer ist für uns eine super Sache und stärkt das Selbstvertrauen. Wie bei der knappen Niederlage im Hinspiel haben wir erneut gezeigt, dass wir besser sind, als es der zehnte Tabellenplatz vermuten lässt. Nach diesem Achtungserfolg wollen wir die Saison positiv beenden, aber auch den einen oder anderen jungen Spieler einbauen".