Schwand entscheidet Top-Duell gegen Tarsdorf mit 2:0 für sich

Mit 0:2 verlor der SV Pfaffstätt am vergangenen Sonntag zu Hause gegen die Union Schwand. Das Hinspiel war in einem 1:1-Remis geendet und damit ohne einen Sieger geblieben.

Das 1:0 von Schwand stellte Johannes Prielhofer sicher (8.). Die Gäste brachten den Ball zum 2:0 über die Linie (26.). Den Grundstein für den Sieg über Pfaffstätt legte die Union Schwand bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Kurz vor Saisonende steht der SV Pfaffstätt mit 35 Punkten auf Platz vier. Die Heimmannschaft weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, fünf Punkteteilungen und vier Niederlagen vor.

Union Schwand machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zweiten Platz. Der Defensivverbund der Union Schwand ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 21 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Mit dem Sieg baute die Union Schwand die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Schwand zwölf Siege, drei Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Schwand erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Während SV Pfaffstätt am kommenden Sonntag die Union Raiffeisen Geretsberg empfängt, bekommt es die Union Schwand am selben Tag mit dem SV Mining/Mühlheim zu tun.

2. Klasse Süd-West: SV Pfaffstätt – Union Schwand, 0:2 (0:2)

