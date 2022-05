Erfolgsserie von Schwand setzt sich gegen Mining/Mühlheim fort

Details Montag, 16. Mai 2022 09:59

Union Schwand trug vor 151 Zuschauern einen knappen 1:0-Erfolg gegen SV Mining/Mühlheim davon. Florian Furtner aufseiten der Gäste sah für eine Tätlichkeit die Rote Karte.

Dennis Kreuzeder brachte Union Schwand in der 19. Minute in Front. In der 70. Minute kassierte Florian Furtner (SV Mining/Mühlheim) von Referee Peparim Dauti für eine Tätlichkeit die Rote Karte. Letztendlich hatte die Heimmannschaft Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als sie die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

Das Konto der Union Schwand zählt mittlerweile 42 Punkte. Damit steht das Team aus Schwand kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Der Defensivverbund der Union Schwand ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 21 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Union Schwand sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Mit vier Siegen in Folge ist die Union Schwand so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Trotz der Niederlage belegt SV Mining/Mühlheim weiterhin den zwölften Tabellenplatz. Nun mussten sich die Gäste schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Zuletzt war der Wurm drin. In den letzten sechs Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Am nächsten Sonntag reist Union Schwand zum SV Raika Uttendorf, zeitgleich empfängt der SV Mining/Mühlheim den SV Pfaffstätt.

2. Klasse Süd-West: Union Schwand – SV Mining/Mühlheim, 1:0 (1:0)

19 Dennis Kreuzeder 1:0