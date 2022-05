TSU Jeging entführt die Punkte - gewinnt 1:0 bei Friedburg/Pöndorf Juniors

Details Montag, 23. Mai 2022 10:36

Die TSU Jeging trug gegen SPG Friedburg/Pöndorf Juniors vor 150 Zuschauern einen knappen 1:0-Erfolg davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für die TSU Jeging. Das Tor erzielte Jakov Stevic.

In der zwölften Minute fanden die Gäste aus Jeging eine tolle Torchance vor, konnten diese allerdings nicht erfolgreich verwerten. Jakov Stevic brachte sein Team in der 31. Minute nach vorn. Schlussendlich pfiff der Referee das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. In der Nachspielzeit sah Lukas Schwab vom Gastgeber noch von Referee Florim Bobaj die Gelb-Rote Karte für eine Unsportlichkeit. Die TSU Jeging brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

Friedburg/Pöndorf Juniors rutschten ab

Durch diese Niederlage rutschte SPG Friedburg/Pöndorf Juniors auf den siebten Rang ab. Aktuelle Bilanz: Neun Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto.

Nach einer tollen Saison steht die TSU Jeging, kurz vor deren Abschluss, mit 47 Punkten auf dem Aufstiegsplatz. Die Angriffsreihe der Gäste lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 56 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur sechsmal gab sich die TSU Jeging bisher geschlagen.

Am nächsten Sonntag reisen SPG Friedburg/Pöndorf Juniors zur Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart, zeitgleich empfängt die TSU Jeging die Union St. Radegund.

2. Klasse Süd-West: SPG Friedburg/Pöndorf Juniors – TSU Jeging, 0:1 (0:1)

31 Jakov Stevic 0:1