6 Tore, aber kein Sieger in Geretsberg

Details Montag, 15. August 2022 11:37

Die Union Raiffeisen Geretsberg empfing am ersten Spieltag der 2. Klasse Süd-West den SV Raika Uttendorf und ging am Sonntagnachmittag als Favorit ins Duell zwischen dem Sechstplatzierten und dem Elften der vergangenen Spielzeit. Zum einen konnte die heimstarke Biro-Elf im Vorjahr auf eigener Anlage von zwölf Spielen neun gewinnen und feierte zudem zum Saisonausklang gegen den SVU einen 7:0-Kantersieg. Und zum anderen blicken die Uttendorfer auf ein schwaches Frühjahr zurück und warten in der Fremde seit bereits 23. August 2020 vergeblich auf einen vollen Erfolg. Die Mannen von Trainer Mirza Kujovic konnten auch im 17. Auswärtsspiel in Folge keinen "Dreier" einfahren, nach einem 0:2-Rückstand bewiesen die Gäste aber tolle Moral und durften sich am Ende über eine 3:3-Unentschieden freuen.

Freistoß und Elfmeter bescheren Biro-Elf hochverdiente 2:0-Führung

Jene Zuschauer, die im Gipfelbergstadion ihre Plätze nicht rechtzeitig eingenommen hatten, verpassten den ersten Treffer des Tages. Union-Kapitän Mario Hauser legte sich in Minute zwei den Ball zu einem Freistoß zurecht und knallte die Kugel durch die Mauer ins kurze Eck. Nach dem Blitzstart blieb der Favorit am Drücker und spielte zielstrebig nach vorne, leistete sich jedoch den Luxus, die eine odere Chance zu vergeben. Nach 25 Minuten beging Uttendorfs Fahrudin Besic im eigenen Strafraum ein Foul - Hussen Bari ließ sich nicht zwei Mal bitten und verwandelte den fälligen Elfmeter. Auch danach ging es zumeist nur in eine Richtung, das Team von Coach Szabolcs Biro ging mit den kreierten Chancen aber fahrlässig um und verabsäumte es, den Deckel draufzumachen. Somit blieb es bis zur Pause beim 2.0.

Uttendorfer Doppelschlag

Nach einer grottenschlechten ersten Halbzeit zeigten bei den Gästen einige Umstellungen die gewünschte Wirkung. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Vrtagic bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Das Spiel verlief nun über weite Strecken ausgegleichen, mit leichten Vorteilen auf Seiten der Gäste. Mitte des zweiten Durchgangs war der SVU zurück im Spiel, als Alexandru Leucuta, der nach einem Gastspiel in Handenberg im Sommer an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt war, nach einem Lochpass des eingewechselten Hazim Djulic mit einem Lupfer erfolgreich war. Keine fünf Minuten später durften die Gäste schon wieder jubeln - nach einer Ecke stand Christoph Murauer am zweiten Pfosten goldrichtig und stellte auf 2:2.

Packende Schlussphase

Danach stand das Spiel auf Messers Schneide, ehe eine Neuerwerbung die Geretsberger erneut auf die Siegerstraße brachte. Nach einem Querpass traf Johann Sigl, der zuletzt bei Liga-Konkurrent St. Radegund aktiv war, zum 3:2. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. 120 Sekunden später schlug Murauer einen feinen Pass und wieder war es Leucuta, der Union-Schlussmann Florian Sinzinger mit einem Heber das Nachsehen gab. Das umkämpfte Spiel blieb bis zum Schluss spannend, am Ergebnis änderte sich jedoch nichts, wurden mit einem 3:3-Remis die Punkte geteilt.

Mirza Kujovic, Trainer SV Uttendorf:

"In der ersten Halbzeit hat nichts funktioniert und waren chancenlos, hätten die Geretsberger das Spiel bis zur Pause entscheiden können. Ich habe dann einige Umstellungen vorgenommen und die Mannschaft hat in Halbzeit zwei tolle Moral bewiesen. Auch wenn wir in der Fremde seit zwei Jahren sieglos sind, freuen wir uns über diesen Achtungserfolg und können mit dem einen Punkt gut leben. Die Saison ist zwar noch jung, gehen aber doch davon aus, heuer eine bessere Rolle spielen zu können, als im Vorjahr".