Sechste Pleite in Serie! Union St. Radegund geht auch bei Liga-Neuling leer aus

Am dritten Spieltag der 2. Klasse Süd-West kam es zum Kräftemessen zwischen den UFC Stampfl Bau Ostermiething Juniors und der Union St. Radegund. Nach dem erstmaligen Aufstieg der Ostermiethinger in die OÖ-Liga bestreiten die Juniors ihre Premieren-Saison im Kampfmannschafts-Bereich. Das Team von Trainer Moritz Huber ist bislang gut unterwegs und konnte zwei Wochen nach einem Sieg im Duell mit den Friedburg Juniors mit einem 2:1-Erfolg den nächsten "Dreier" einfahren. Ganz anders die Situation in St. Radegund. Die Union kam in der vergangenen Saison nur als Vorletzter ins Ziel und wartet seit geraumer Zeit vergeblich auf ein Erfolgserlebnis. Auch unter Neo-Coach Kurt Roschitz, der vor einigen Jahren die damalige Ostermiethinger Reserve betreut hatte, konnte der Pfeil bislang nicht in die richtige Richtung gedreht werden und musste am Samstagnachmittag die sechste Niederlage in Folge einstecken.

Radegunder Aluminiumtreffer

Trotz der Niederlagenserie fanden die Gäste gut ins Spiel und erarbeiteten sich in einer weitgehend ausgeglichenen Partie leichte Vorteile. Die Radegunder führten spielerisch nicht die feinste Klinge, die Roschitz-Elf kämpfte aber beherzt und begegnete dem Favoriten auf Augenhöhe. Die Union startete einige vielversprechende Angriffe und war vor allem mit Distanzschüssen gefährlich. Einmal hatten die Gäste Pech, als der 16-jährige Kroate, Filip Jakic, der erst seit wenigen Wochen das Union-Trikot trägt, nur die Latte traf. Kurz vor der Pause hatte die Huber-Elf die Führung vor Augen, die Heimischen konnten zwei dicke Chancen aber nicht nutzen, sodass es nach 45 Minuten torlos in die Kabinen ging.

Mrkonjic bringt Juniors auf die Siegerstraße

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Petereder bekamen die Zuschauer zunächst eine enge Partie zu sehen. Nach 55 Minuten war St. Radegunds Bernhard Auer an UFC-Schlussmann Christoph Mairhofer schon vorbei, das 28-jährige Eigengewächs brachte den Ball aber nicht im Kasten unter. In der Folge wurden die Hausherren zusehends stärker, machten ordentlich Dampf und hatten in Minute 65 die Nase vorne. Nach einem individuellen Fehler in der Hintermannschaft der Gäste nahm Edin Mrkonjic das Leder an, tanzte drei Gegenspieler aus und versenkte die Kugel. Am Beginn der Schlussviertelstunde, die Vorentscheidung - der freistehende Kilian Steiner ließ sich nicht zwei Mal bitten und setzte den Ball ins lange Eck. Nach einem Abseitstor durften sich die Gäste auch über den regulären Anschlusstreffer freuen, als Julian Kasper nach einem Gestochere erfolgreich war. Im Finish war die Roschitz-Elf um den Ausgleich bemüht, eine zwingende Chance dazu fanden die Gäste allerdings keine vor. Es blieb beim 2:1, feierten die Juniors im dritten Match den zweiten Sieg.

Kurt Roschitz, Trainer Union St. Radegund:

"Es wäre mehr drinnen gewesen, denn vor allem in der ersten Halbzeit hat meine Mannschaft eine ansprechende Leistung abgeliefert. Wir sind bemüht, die Negativserie zu beenden und wollen in der Tabelle ehestmöglich anschreiben. Auch wenn es seit geraumer Zeit nicht rund läuft, ist die Stimmung gut, ziehen die Spieler an einem Stang".