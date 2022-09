Vierter Saisonsieg! Wintersteiger-Elf entführt aus Schalchen drei Punkte

Details Freitag, 16. September 2022 20:33

Zum Auftakt der sechsten Runde der 2. Klasse Süd-West empfing der SV Schalchen 1b den SV Litz Mauerkirchen und wollte nach zwei Siegen am Stück einen "Dreier" nachlegen. Doch die zweite Mannschaft des Landesligisten ging auch in ihrem zweiten Heimspiel leer aus und musste sich mit 2:4 geschlagen geben. Die Gästeelf von Neo-Trainer Horst Wintersteiger hingegen bestätigte am Freitagabend ihre in dieser Spielzeit bislang ansprechenden Leistungen, fuhr in der Fremde den zweiten "Dreier" in Folge ein und feierte den bereits vierten Saisonsieg.

Gäste mit komfortabler 3:1-Führung

Sechs Tage nach der Heimpleite gegen Geretsberg fanden die Gäste gut ins Spiel, erarbeiteten sich in der HAI Arena ein Übergewicht, agierten zunächst aber nicht zwingend. Nach einer halben Stunde belohnte sich die Wintersteiger-Elf für eine ansprechende Leistung, als Stefan Doringer aus rund 20 Metern abzog und den Ball mit einem Flachschuss ins Eck setzte. Kurz danach musste der erst 15-jährige 1b-Schlussmann, Lukas Wranik, schon wieder hinter sich greifen - nach einer Freistoßflanke von Mathias Seeburger stand Kapitän Julian Daichendt goldrichtig und stellte auf 0:2. Wenige Minuten später waren die Schalchener zurück im Spiel, als Simon Erkner einen individuellen Fehler von Mauerkirchens Adrian Daichendt zu nutzen wusste. Doch kurz vor der Pause stellte der SVM den Zwei-Tore-Abstand wieder her - die Gäste kombinierten sich ansehnlich nach vorne, ehe Marcel Nemetz den 1:3-Halbzeitstand besiegelte.

Maislinger trifft zur Vorentscheidung

Die Heimelf von Spielertrainer Cornel Nadaban hatte sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen und legte nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Pumberger den Vorwärtstgang ein. Die Hausherren machten ordentlich Dampf, die Wintersteiger-Elf war im Konter aber stets gefährlich. Nach einer Stunde, die Vorentscheidung, als Nemetz auf der rechten Seite eine Flanke schlug und Lukas Maislinger auf 1:4 stellte. Die Schalchener steckten aber nicht auf und durften kurz danach wieder hoffen - Momir Tuvaljevic war nach einem Gestochere erfolgreich. Trotz des zweiten Gegentreffers hatten die Mauerkirchener Spiel und Ggner fortan im Griff und hätten durchaus das eine oder andere Tor nachlegen können. Doch während der eingewechselte Jaroslav Hudac mit einem Seitfallzieher an Goalie Wranik scheiterte, fiel der Abschluss des ebenfalls neu ins Spiel gekommenen Dominik Kremser zu schwach aus. Somit blieb es beim 2:4, nahmen die Mauerkirchener drei Punkte mit auf die Heimreise.

Daniel Lanterdinger, Sportlicher Leiter SV Mauerkirchen:

"Die Mannschaft hat nach der schwachen Leistung vom letzten Wochenende die richtige Antwort gegeben und einen hochverdienen Sieg gefeiert. Im Gegensatz zur letzten Saison läuft es in der aktuellen Spielzeit bislang ausgezeichnet, sind auf einem guten Weg und konnten uns mit dem vierten Dreier im Vorderfeld der Tabelle festsetzen".