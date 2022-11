Gerechte Punkteteilung in St. Peter/Hart

Details Montag, 07. November 2022 17:03

Zum Herbstausklang der 2. Klasse Süd-West trafen die Sportunion Raiffeisen St. Peter/Hart und die Union Schwand aufeinander. Im Duell zwischen dem Elftplatzierten und dem Tabellensiebenten waren die Gäste zu favorisieren, die eine Woche nach einem Sieg gegen Tarsdorf einen "Dreier" nachlegen und die Hinrunde zu einem versöhnlichen Abschluss bringen wollten. Doch der amtierende Vizemeister, der im Herbst vor allem aufgrund von massiven Personalproblemen unter den Erwartungen geblieben ist, musste sich mit einem 1:1-Unentschieden zufrieden geben. Die vor allem in der ersten Halbzeit starke Klika-Elf hingegen konnte den erhofften zweiten Heimsieg nicht einfahren und verpasste den Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz.

Starke Hausherren mit früher Führung - Weissenbacher gelingt der Ausgleich

Im Sportzentrum bekamen rund 200 Besucher von Beginn an starke Hausherren zu sehen. Das Team von Coach Christian Klika trat in Halbzeit eins dominant auf und schlug aus seiner Überlegenheit nach einer Viertelstunde Kapital. Im Spielaufbau unterlief den Gästen ein Fehlpass, dann ging es blitzschnell, ehe Andreas Holstein einen Stanglpass verwertete. Mit der Führung im Rücken setzten die Schwarz-Gelben nach und kamen auch zur einen oder anderen Chance, verabsäumten es jedoch ein Tor nachzulegen. Nach einer halben Stunde jubelte die Gästeelf von Trainer Johann Ebner über den vermeintlichen Ausgleich, als Johannes Prielhofer einen Freistioß versenkte hatte. Schiedsrichter Desch erkannte bei dieser Aktion jedoch eine Regelwidrigkeit und ließ den Freistoß wiederholen - beim zweiten Versuch setzte Prielhofer den ruhenden Ball neben den St. Peterer Kasten. Wenige Minuten später fiel dann aber doch das 1:1, als Patrick Weissenbacher nach einem Einwurf das Leder mit der Brust annahm und mit einem haltbaren Drehschuss von der Strafraumgrenze den 1:1-Pausenstand fixierte.

Auf beiden Seiten können Matchbälle nicht verwertet werden

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Im zweiten Durchgang war die Ebner-Elf über weite Strecken am Drücker und wollte das Spiel drehen. Chancen dazu waren vorhanden, doch der starke Schlussmann der Heimischen hielt seinen Kasten in dieser Phase sauber. Goalie Christian Damoser parierte zunächst einen Kopfball von Gäste-Kapitän Mathias Bermannschlager. Bei einer weiteren Großchance der Ebner-Elf nahm der Keeper dem auf ihn zueilenden Weissenbacher die Kugel vom Fuß. Aber auch die Hausherren hatten im Konter die Führung vor Augen. Kapitän Adrian Feil war am Flügel zwei Mal auf und davon und schlug jeweils einen Stanglpass, fand jedoch keinen Abnehmer. In der Schlussphase fanden beide Teams einen Matchball vor. Während Prielhofer aus kurzer Distanz das Leder über die Latte jage, setzte St. Peters Fabian Auer, kurz nach seiner Einwechslung, nach einem weiten Ball das Spielgerät neben das Gäste-Gehäuse. Kurz danach war Schluss, wurden mit einem 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt.

Johann Ebner, Trainer Union Schwand:

"Da die Hausherren in der ersten Halbzeit besser und wir nach der Pause stärker waren, geht das Unentschieden in Ordnung. Der Punkt hilft uns nicht weiter, aber für uns ist die Saison ohnehin bereits gelaufen. Ich bin schon längere Zeit im Geschäft, derart massive Personalprobleme habe ich aber noch selten erlebt. So mussten wir in etlichen Spielen sechs absolute Stammkräfte vorgeben, auch in St. Peter haben fünf Spieler gefehlt. Wenn alle Akteure fit sind und der gesamte Kader zur Verfügung steht, sollten wir eine starke Rückrunde spielen können - vielleicht geht sich der dritte Platz noch aus, mehr ist aber nicht mehr möglich".