Krisengipfel findet in Mauerkirchen keinen Sieger

Details Sonntag, 26. März 2023 16:47

Am 15. Spieltag der 2. Klasse Süd-West stand in der Begegnung zwischen dem SV Litz Mauerkirchen und der Union Tarsdorf ein Krisengipfel auf dem Programm. Während die Heimelf von Coach Horst Wintersteiger in den letzten fünf Spielen vier heftige Niederlagen einstecken musste, ergatterte die Union in den vergangenen sechs Runden nur einen mickrigen Punkt. Eine Woche nach einem 0:5-Debakel bei Schlusslicht Feldkirchen hatte der SVM den Befreiungsschlag vor Augen, nach einem verschossenen Elfmeter mussten sich die Hausherren am Ende aber mit einem 1:1-Unentschieden zufrieden geben. Aber auch die Kostner-Elf fand am Samstagnachmittag nicht aus der Krise, nach einem 5:0-Kantersieg im Hinspiel konnten die Tarsdorfer aber zumindest einen Zähler mit auf die Heimreise nehmen.

Neuerwerbungen treffen auf beiden Seiten

Die Wintersteiger-Elf kontrollierte von Beginn an das Spiel und hatte den Gegner im Griff. Nach einer Viertelstunde gerieten die Mauerkirchener aber aus dem Nichts in Rückstand, als Innenverteidiger Stefan Doringer im eigenen Strafraum ein unnötiges Foul beging und Ivan Kerosevic, der in der Winterpause von den Ostermiething Juniors nach Tarsdorf gewechselt war, den fälligen Elfmeter verwandelte. Der SVM ließ sich davon aber nicht beirren und machte den Rückstand nach einer halben Stunde wett. Shobu Yoshida eroberte den Ball, ehe Günter Kerschdorfer, Neuerwerbung von Bezirksligist Gilgenberg, eine gelungene Kombination über Michael Hubauer und Marcel Nemetz erfolgreich abschloss. Nach dem Ausgleich bestimmten die Heimischen weiterhin das Geschehen und kreierten auch die eine oder andere Chance, die Mauerkirchener verabsäumten es jedoch, das Spiel zu drehen.

Gästegoalie Kostner pariert Rambousek-Elfer

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Wohlthan bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen, waren die Hausherren auch im zweiten Durchgang das aktivere Team. Aber auch nach der Pause leistete sich der SVM den Luxus, einige Chancen zu vergeben. Die beste Möglichkeit der Heimischen fand Nemetz vor, nachdem der 25-jährige an der Strafraumgrenze abgezogen hatte, strich der Ball knapp am Tarsdorfer Gehäuse vorbei. Die Gäste tauchten einmal gefährlich vor dem Mauerkirchener Kasten auf, ein Angreifer wurde aber von SVM-Innenverteidiger Adrian Daichendt abgelaufen. In Minute 89 hatte die Wintersteiger-Elf den siebenten Saisonsieg vor Augen. Nach einem Laufpass des eingewechselten Malik Becic wurde Nemetz im Tarsdorfer Strafaum von Union-Kapitän Erich Erbschwendtner von den Beinen geholt. Benjamin Rambousek führte den fälligen Strafstoß aus, Gästegoalie Fanco Kostner fischte den Ball aber aus dem Eck. Kurz danach war Schluss, wurden mit einem 1:1-Remis die Punkte geteilt.

Horst Wintersteiger, Trainer SV Mauerkirchen:

"Auch wenn uns der Befreiungsschlag nicht geglückt ist, war die Leistung in Ordnung und haben den ersten Schritt aus der Talsohle gemacht. Der eine Punkt hilft uns nicht wirklich weiter und trauern aufgrund der vielen Chancen und des verschossenen Elfmeters einem möglichen Sieg nach".

