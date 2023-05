Nach schwerer Verletzung, Hubschrauber-Einsatz in Tarsdorf

Details Sonntag, 21. Mai 2023 10:11

In der 23. Runde der 2. Klasse Süd-West stand die Begegnung zwischen der Union Tarsdorf und der Union Raiffeisen Geretsberg auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellenelften und dem Drittplatzierten waren die Rollen eigentlich klar verteilt, dennoch gingen beide Teams mit breiter Brust ins Match. Während die Hausherren am Feiertag in St. Radegund einen 3:0-Sieg feierten, zwangen die Geretsberger am vergangenen Wochenende den damaligen Tabellenführer aus St. Pantaleon mit 4:3 in die Knie. Der Favorit hatte nach einer 2:0-Führung den sechsten Auswärtssieg vor Augen, die Kostner-Elf bewies aber Moral und machte den Rückstand wett. Die Freude über die Tarsdorfer Aufholjagd wurde jedoch getrübt, denn der Kapitän erlitt bei einem unglücklichen Zusammenprall eine schwere Knieverletzung, wurde von den Rettungskräften erstversorgt und musste schließlich mit dem Notarzt-Hubschrauber ins UKH Salzburg geflogen werden.

Favorit mit komfortabler 2:0-Führung - Tarsdorfer Doppelschlag

Die Gästeelf von Coach Franz Neuhauser wurde ihrer Favoritenrolle zunächst gerecht und hatte bereits in der Anfangsphase die Nase vorne, als Patrick Hauser nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle war. Die Geretsberger hatten in Halbzeit eins Spiel und Gegner im Griff und verzeichneten auch im zweiten Durchgang den besseren Start. Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Petereder nickte Bernhard Maislinger einen erneuten Corner ein und sorgte vor die vermeintliche Vorentscheidung. Kurz danach hätten die Gäste den Sack zumachen können, bei einer dicken Chance knallte ein Angreifer das Leder jedoch über den Kasten. Die Heimelf von Trainer Kevin Kostner steckte nicht auf und machte nach rund einer Stunde durch einen Doppelschlag den Rückstand wett. Zunächst schlug Niklas Galluseder auf der linken Seite einen Flanke und und Jannik Maier stellte mit einem Kopfball auf 1:2. Kurz danach versenkte Lennart Stork - nach einer erneuten Galluseder-Flanke und einer Unachtsamkeit in der Geretsberger Hintermannschaft - die Kugel zum 2:2.

Schwere Verletzung überschattet Tarsdorfer Aufholjagd

Nach dem Ausgleich stand das Match auf Messers Schneide, ehe der Sport in den Hintergrund rückte. Julian Galluseder stieg auf den Ball, stürzte unglücklich in einen Gegenspieler und zog sich dabei eine schwere Knieverletzung zu. Zunächst wurde die Rettung verständigt und der 26-Jährige Tarsdorfer von den Sanitätern erstversorgt. Die Rettungskräfte forderten schließlich den Notarzt-Hubschrauber an, der den Union-Kapitän ins UKH-Salzburg flog.

Erich Erbschwendtner, Sektionsleiter Union Tarsdorf:

"Obwohl wir nach einem klaren Rückstand zurück ins Spiel gefunden haben, konnten wir uns darüber nicht wirklich freuen, war der Fußball am Samstag letztendlich Nebensache. Julian hat sich schwer am Knie verletzt, der tatsächliche Verletzungsgrad muss aber erst durch genaue Untersuchungen festgestellt werden. Wichtig ist vor allem, dass es unserem Kapitän den Umständen entsprechend gut geht und er das Krankenhaus vorerst wieder verlassen konnte. Wir wünschen Julian auf diesem Weg alles Gute und hoffen, dass er bald wieder auf die Beine kommt".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei