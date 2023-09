Erster Auswärtssieg seit 26. August 2022! TSU Handenberg nimmt nach Abstieg Fahrt auf

Details Sonntag, 17. September 2023 19:03

In der 2. Klasse Süd-West kam es am siebenten Spieltag zum Kräftemessen zwischen der Union Schwand und der TSU Mitterbauer Handenberg. Die beiden Mannschaften gingen unter verschiedenen Vorzeichen ins Duell zwischen dem Drittplatzierten und dem Tabellenneunten. Während die Ebner-Elf nach drei Siegen in den ersten drei Partien am vergangenen Wochenende in St. Radegund die erste Niederlage einstecken musste, fuhren die Handenberger nach dem Abstieg und einem holprigen Saisonstart wor einer Woche, gegen Hochburg, den ersten "Dreier" ein. Mit frischgetanktem Selbstvertrauen verzeichneten die Mannen von Trainer Markus Renzl am Sonntagnachmittag das nächste Erfolgserlebnis und bannten den hartnäckigen Auswärtsfluch. Nach insgesamt 13 erfolglosen Auswärtsspielen und zuletzt sieben Pleiten am Stück behielt der Absteiger mit 3:2 die Oberhand und konnte in der Fremde den Platz erstmals seit 26. August 2022 als Sieger verlassen.

Turbulente Schlussminuten der ersten Halbzeit

Rund 400 Besucher bekamen von Beginn an ein intensives und umkämpftes Derby zu sehen, klare Chancen waren auf beiden Seiten zunächst aber Mangelware. Nach 20 Minuten, Aufregung am Union-Sportplatz, als Patrick Weissenbacher im TSU-Strafraum zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Bischof zeigte zunächst auf den Punkt, nach Intervention seines Assistenten, der zuvor eine Abseitsstellung erkannt hatte, revidierte der Unparteiische jedoch seine Entscheidung. In einem engen und ausgeglichenen Match kamen die Zuschauer kurz vor der Pause auf ihre Rechnung. Zunächst nahm Manuel Fruhwald nach einer Flanke den Ball geschickt an, tanzte einen Verteidiger aus und stellte auf 0:1. Über die Führung durfte sich der Absteiger aber nur kurz freuen. Denn in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs stand Weissenbacher nach einer weiten Freistoßflanke goldrichtig, lenkte der Union-Goalgetter nach einer weiten Freistoßflanke von Maximilian Melchiori das Leder geschickt in den Handenberger Kasten und fixierte den 1:1-Pausenstand.

Zweiter Fruhwald-Treffer entscheidet das Derby

Nach Wiederbeginn erarbeitete sich die Heimelf von Coach Johann Ebner zunächst ein leichtes Übergewicht, konnten die eine oder andere Chance aber nicht nutzen. Danach begegneten sich die Teams wieder auf Augenhöhe. Nach rund 70 Minuten hatte die Renzl-Elf die Nase erneut vorne, als Fruhwald im Strafraum von Florian Eder regelwidrig gestoppt wurde und Kapitän Robert Eichberger den fälligen Elfmeter verwandelte. Doch auch diese Führung konnten die Handenberger nicht lange behaupten. Am Beginn der Schlussviertelstunde drückte Eder die Kugel - nach einer Ecke und einer Kopfballverlängerung - über die Linie. Nach dem Ausgleich schien die Partie zu kippen, doch der eingewechselte Daniel Bögl konnte zwei Chancen nicht verwerten. Im Gegenzug stellte die TSU die Weichen endgültig auf Sieg, als Fruhwald einen Corner einnickte. Ein drittes Mal ließ sich die Renzl-Elf die Butter nicht vom Brot nehmen, verteidigtenim Finish überaus geschickt, ließ nichts zu, brachte die hauchdünne Führung ins Ziel und konnte nach 387 langen Tagen wieder einen Auswärtssieg feiern.

Johann Ebner, Trainer Union Schwand:

"Das enge und umkämpfte Spiel stand bis zum Schluss auf Messers Schneide. Wir haben Moral bewiesen, zwei Mal einen Rückstand wettgemacht und hätten beim Stand von 2:2 das Spiel drehen können. Aber die Handenberger haben ein Tor mehr gemacht und somit das Derby nicht unverdient gewonnen. Nach zwei Niederlagen in Folge geht es darum, die Trendwende zu schaffen. Am nächsten Sonntag erwartet uns keine einfache Aufgabe, wollen in Uttendorf den Pfeil aber wieder in die richtige Richtung drehen".

