Nach 10:0 Pleite in Gmunden: Regau zieht die Reißleine und feuert Trainer Norbert Maurer

Nach der zweistelligen Niederlage gegen die SV Gmunden Juniors, die gleichzeitig die vierte Pleite im fünften Spiel des Kalenderjahres ist, haben sich die Verantwortlichen der Union Raika Regau zum Handeln gezwungen gefühlt und haben den Cheftrainer Norbert Maurer mit sofortiger Wirkung entlassen. Im Gespräch mit Ligaportal gaben sowohl Jürgen Traulik, sportlicher Leiter von Regau, als auch Norbert Maurer, exklusive Einblicke auf die Trennung.

Seuchensaison erreicht negativen Höhepunkt

Die aktuelle Spielzeit in der 2. Klasse Süd verlief für die Hausruckviertler bislang alles andere als rosig. Nach der 10:0-Pleite in Gmunden steht man nun mit 13 Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz und einer Tordifferenz von -31. "Unsere Leistungen wurden in der aktuellen Spielzeit leider nicht wirklich besser, eher im Gegenteil." blickt der sportliche Leiter Jürgen Paulik auf die prekäre Lage bei den Regauern. Dieser wird die Kampfmannschaft bis zum Ende der Rückrunde gemeinsam mit Martin Kern und dem aktuellen 1b-Trainer Nedjo Simeunovic interimistisch betreuen. Der neue Cheftrainer für die kommende soll ebenfalls bereits verpflichtet sein. Wer den vakanten Posten in Regau übernehmen wird, wollte Paulik im Gespräch mit Ligaportal noch nicht preisgeben. Fest steht jedoch, dass man mit der Entlassung von Maurer nun auf eine Reaktion der jungen Mannschaft erwartet, die zuletzt entmutigt wirkte. Maurer selbst wollte im Gespräch mit Ligaportal keinen Kommentar zu seiner Entlassung machen, er wünscht der Mannschaft allerdings alles Gute.

Die Marschroute für den Sommer steht bereits

Über die genauen Gründe der Entlassung wollte Traulik ebenfalls nicht eingehen, da die sportlichen Resultate laut ihm bereits alles sagen. Von nun an soll es jedoch wieder bergauf gehen und es gibt bereits konkrete Pläne, wie es ab Sommer weitergehen soll mit der Union. Man möchte vor allem auf der Torhüterposition für Konstanz sorgen und neues Personal an Land ziehen, da die Keeper der Regauer in der aktuellen Saison zu verletzungsanfällig waren. "Neben der Torhüterposition werden wir uns nur punktuell nach den Wünschen des neuen Trainers verstärken. Uns ist es vor allem wichtig, dass wir unserem vergleichsweise jungen Team weiterhin das Vertrauen schenken und in ihre Entwicklung vertrauen." blickt Paulik auf die Planung für die neue Saison. Und wie geht es jetzt weiter? "Wir haben zwar schwere Gegner vor uns, wollen aber noch Punkte holen und die Saison vernünftig zu Ende spielen."

