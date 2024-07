ATSV Timelkam: Verlust des Top-Torjägers

Details Freitag, 19. Juli 2024 23:57

Der ATSV Timelkam schaffte es diese Saison erstmals seit der Spielzeit 2019/20, welche aufgrund der Corona-Pandemie nicht zu Ende gespielt wurde, in der Tabelle nicht auf dem letzten Platz der 2.Klasse Mitte-West zu stehen. Mit 25 Punkten erreichte man Platz 12, konnte 8 Siege erringen und spielte zusätzlich einmal Remis. In der kommenden Saison läuft man in der 2.Klasse Süd auf und freut sich bereits auf die anstehenden Derbys.

Trainerwechsel bringt Wende

„Das Wichtigste war, dass wir nicht wie die letzten Jahre auf dem letzten Platz gelandet sind. Wir haben auch einige Punkte gemacht, das war sehr, sehr gut“, zeigt sich der Sektionsleiter und Neo-Coach Kustrim Dauti erfreut über die abgelaufene Saison. Die Timelkamer starteten fulminant mit 2 Siegen in die Spielzeit. Danach konnte man allerdings nur mehr zwei der verbleibenden 11 Spiele gewinnen. Darunter war auch eine denkwürdige 0:11 Niederlage gegen Bad Wimsbach. Aufgrund weiterer verlorener Spiele trennte sich der ATSV im Frühjahr von seinem Trainer und Sektionsleiter Dauti übernahm die Mannschaft. Unter Dauti konnte man in den letzten Spielen der Saison überzeugen, konnte jedoch, aufgrund der Qualität der Gegner, aus den letzten 7 Spielen nur 7 Punkte holen. „Es war eine super Leistung von uns in den letzten Spielen, wenn wir alle Spiele so gespielt hätten, stünden wir jetzt anders da“, zieht der Sektionsleiter mit Doppelfunktion Fazit.

Transferkracher

Timelkam musste in der Transferperiode, die am 15.7. zu Ende ging mit Mohamad Tapshe seinen torgefährlichsten Spieler an die Union Bruckmühl in die 1.Klasse Mitte-West abgeben. Tapshe erzielte 22 Tore in 26 Spielen für den ATSV. Auch auf der Torhüterposition gab es eine personelle Änderung. Timelkam tauschte mit Kammer 1b die Torhüter. Jeremy Schuhmacher verlässt mit 21 Saisonspielen den ATSV und schließt sich Kammer an, währenddessen machte sich Kerim Dautovic auf den entgegengesetzten Weg. Mit Halid Degirmenci verlässt ein weiterer Offensivakteur Timelkam und wechselte zum Ligakonkurrenten SV Aurach. Als letzten Abgang hatten die Timelkamer Arian Osmanaj zu vermelden. Der ehemalige Akademie- Spieler der SV Ried erzielte in der vergangenen Saison 10 Tore in 9 Spielen. Nun schließt er sich gemeinsam mit seinem Bruder Florian dem TSV Frankenmarkt in der 1.Klasse Süd an.

Nach den vier Abgängen, die insgesamt 36 Tore für Timelkam erzielen konnten, musste der ATSV auch selbst am Transfermarkt aktiv werden. Neben Dautovic kamen noch vier weitere neue Spieler. Mit Perparim Krasnici kam ein Ersatz im Sturm vom ATSV Zipf 1b. Dort erzielte er 9 Tore in 17 Spielen. Weiters holte man sich aus Griechenland Uran Shehi, der ebenfalls die Timelkamer unterstützen soll. Amer Udovic kam als letzter Transfer. Er kam von der Union Regau, wo er in der Kampfmannschaft in der vergangenen Saison in drei Spielen einen Treffer erzielte.

Vorbereitung verläuft nach Plan

Die Neuzugänge gliederten sich sofort wie erhofft in die Mannschaft ein. „Die neuen Spieler fügen sich sehr gut in die neue Mannschaft ein und werden auch sofort von den Teamkollegen in das Teamgefüge aufgenommen“, zeigt sich Dauti erfreut. Mit diesem Teamgeist trainiert der ATSV Timelkam nun seit 2 Wochen darauf hin die Ziele der kommenden Saison - im gesichertem Tabellenmittelfeld zu landen – zu erreichen.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.