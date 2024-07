ATSV Lenzing: "Wir wollen vorne mitspielen und den Aufstieg realisieren"

Details Mittwoch, 24. Juli 2024 21:12

Während es in der Saison 2022/23 nur knapp nicht für den Aufstieg beim ATSV Lenzing reichte, konnte diese positive Meisterschaft in der 2. Klasse Süd in der abgelaufenen Saison nicht fortgesetzt werden und man landete nur auf dem neunten Tabellenrang. Die Bilanz von Hin- und Rückrunde ist beim ATSV ziemlich ähnlich respektive ausgeglichen, in beiden Saisonhälften konnte man jeweils fünf Siege einfahren, im Herbst steht zudem ein Remis und sieben Niederlagen zu buche, während man in der Frühjahrssaison neben den fünf Siegen bei zwei Punkteteilungen und sechs Pleiten steht. LIGAPORTAL sprach vor der anstehenden Saison mit dem Sektionsleiter Nihad Purkovic, der zuversichtlich in die neue Spielzeit blickt, und schaut auf die derzeitige Situation in Lenzing.

Hin- und Rückrunde durchwachsen

Nach einer 3:0-Pleite gegen die Gmunden Juniors zum Saisonauftakt folgte bei Lenzing der 4:1-Kantersieg gegen Aurach. Hernach wechselten die Ergebnisse mit Siegen, Niederlagen und Unentschieden bunt durch, womit man in der Winterpause zwischenzeitlich am zehnten Tabellenrang mit 16 Punkten positioniert war. Die Rückrunde war der Hinrunde dann ziemlich ähnlich, wo man eine klare Niederlage gegen Gmunden beim darauffolgenden Spiel gegen Aurach wieder ausbessern konnte. Jedenfalls wurde im Frühjahr ein Zähler mehr geholt als noch im Herbst, was am Ende den neunten Rang bei 33 eingefahrenen Zählern ergibt. "Wir hätten uns doch mehr erwartet. Die Vorbereitung im Sommer war nicht so gut, der Herbst und das Frühjahr waren dann ziemlich ausgeglichen. Die Leistungen waren nicht wirklich gut", blickt der Sektionsleiter kritisch in die Vergangenheit.

Guter Trainingsbesuch in derzeitiger Vorbereitung

Wie in allen anderen Vereinen in Oberösterreich nahm auch Lenzing längst den Trainingsbetrieb auf. Auch zwei Testspiele wurden bereits absolviert: Im ersten Match setzte man sich gegen Lohnsburg mit 4:2 durch, vergangene Woche gab es schließlich ein 3:3-Remis gegen Frankenburg. "Es sind immer mindestens zwanzig Leute im Training, das erfreut uns und das Trainerteam natürlich besonders. Wir haben ein paar Abgänge, aber auch Neuzugänge. Wir wollten den Kader insgesamt noch einmal ein bisschen breiter machen, das ist uns auch gelungen", so Purkovic über die derzeitige Situation in der Vorbereitung.

Aufstieg soll gelingen

Die Zielsetzung für die neue Saison ist in Lenzing klar: "Das Ziel ist klar: Wir wollen vorne mitspielen und aufsteigen. Wir haben uns auch dementsprechend verstärkt, wir haben die nötige Qualität dazubekommen. Diese Qualität ist jetzt auch da, dass wir ganz vorne mitspielen. Wir werden sehen, wofür es am Ende reicht", so der Sektionsleiter über die neue Spielzeit.

Julian Biereder

